Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький закликав українців не скуповувати продукти про запас і запевнив, що голоду в Україні не буде.

Ціни на продукти в Україні зараз помітно коливаються, тож частина українців почала скуповувати товари про запас. У Мінагрополітики натомість закликають цього не робити: голоду в країні не буде, запевнив на брифінгу міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, якого цитує today.ua.

За словами міністра, через удари ворога по складах справді може виникнути тимчасовий дефіцит окремих товарних позицій, а ускладнення постачання та зберігання призведе до незначного подорожчання продуктів — приблизно на 2,5%. Однак відчутного дефіциту їжі не буде за жодних обставин — бізнес сам закриє невеликі прогалини в асортименті.

Який запас продуктів варто мати вдома

Українцям не радять формувати запаси, що перевищують місячну потребу, адже тривалого дефіциту продовольства в країні не прогнозують. Рекомендації для населення на час війни лишаються незмінними: базовий набір продуктів приблизно на один місяць. Конкретний перелік залежить від складу сім'ї, її потреб та індивідуальних обставин.

Висоцький наголосив, що нинішня ситуація з постачанням не повторює кризу 2022 року. Ризиків масштабних перебоїв із забезпеченням продуктами зараз немає. Водночас пошкодження складських об'єктів змушує бізнес змінювати логістичні маршрути, через що доставка товарів у деяких випадках триватиме довше.

Перебудова системи постачання відобразиться і на цінах. За оцінкою міністра, сумарний вплив пошкоджень складської інфраструктури та зміни логістики може скласти близько 2,5% зростання вартості продовольства в масштабах країни. Це усереднений макропрогноз для всієї групи харчових товарів, тоді як ціни на конкретні категорії продукції можуть реагувати по-різному.

Висоцький також навів співвідношення внутрішнього споживання й експорту. Якщо не враховувати зернові та олійні культури, близько 70–80% виробленого в Україні продовольства лишається на внутрішньому ринку, а 20–30% іде на експорт. Для зернових і олійних культур картина протилежна: приблизно чверть продукції використовують усередині країни, а близько 75% спрямовують на зовнішні ринки.

Україна експортує широкий спектр товарів: крупи, заморожену продукцію, цукор, олію, молочні та м'ясні вироби, яйця, а також окремі фрукти — яблука та виноград. Натомість овочі борщового набору переважно вирощують для внутрішнього споживача, тому їхня частка в експорті невелика. Найзалежнішою від імпорту категорією є риба та морепродукти: понад 80% їхнього внутрішнього споживання забезпечує саме імпорт.

Втім, навіть щодо риби міністр не бачить передумов для тривалого дефіциту. Прикордонна логістика продовжує працювати, а імпортні товари можуть доставляти безпосередньо до місць продажу. Тож, попри можливі тимчасові труднощі, системних проблем з доступністю імпортного продовольства зараз не очікують.

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