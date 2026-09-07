Куряча лазанья зі шпинатом та артишоками готується у вигляді акуратних рулетиків, які зручно подавати порційно. Молочний соус робить начинку ніжною, а запікання під сиром — особливо соковитим.

Соковиту лазанью ми вже публікували — а куряча лазанья зі шпинатом та артишоками готується зовсім інакше: листи пасти не викладають шарами, а скручують у рулетики. Порційна подача, ніжний молочний соус та додані артишоки роблять цю страву легкою і водночас насиченою.

Інгредієнти для курячої лазаньї

На 12 рулетиків знадобляться:

12 листів лазаньї;

приблизно 300 г відвареної курятини (подрібненої);

приблизно 350 г серцевин артишоків (добре відціджених і нарізаних);

приблизно 80 г свіжого шпинату (нарізаного);

2 зубчики часнику;

1 середня цибулина;

3 столові ложки борошна;

480 мл молока;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки меленого чорного перцю;

480 мл томатного соусу;

приблизно 200 г тертої моцарели;

1 столова ложка оливкової олії.

Як приготувати курячу лазанью: покроково

Крок 1. Зваріть листи лазаньї до стану аль денте, як зазначено на пакуванні. Відкиньте на друшляк, обережно викладіть пласти на пергамент і накрийте рушником, щоб вони не пересихали.

Крок 2. Розігрійте велику сковороду на середньому вогні та змастіть олією. Додайте подрібнені часник і цибулю, смажте 3–4 хвилини. Всипте борошно і перемішайте, щоб воно повністю з’єдналося з овочами.

Крок 3. Влийте молоко, додайте сіль і перець, добре перемішайте та доведіть до легкого кипіння. Зменшіть вогонь і проваріть ще приблизно 1 хвилину, помішуючи, поки соус не загусне.

Крок 4. Додайте серцевини артишоків і курятину, перемішайте. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте соус 2–3 хвилини без кришки, часто помішуючи. Вимкніть вогонь, додайте шпинат і перемішайте, щоб він зів’яв.

Крок 5. Розігрійте духовку до 175–180 °C. Рівномірно розподіліть 1 склянку томатного соусу по дну великої форми для запікання.

Крок 6. На один край кожного листа лазаньї викладіть приблизно по 80 мл начинки та посипте 1 столовою ложкою тертої моцарели. Починаючи з боку з начинкою, акуратно скрутіть рулетик і викладіть у форму швом донизу, щільно одне до одного.

Крок 7. Зверху рівномірно вилийте решту томатного соусу та посипте рештою сиру.

Крок 8. Запікайте без кришки приблизно 30 хвилин. Потім дістаньте, накрийте і залиште на 10 хвилин — так соус загусне, а рулетики краще триматимуть форму.

Подавайте рулетики гарячими із зеленим салатом, запеченими овочами або хрустким хлібом. Страву можна зібрати заздалегідь і зберігати в холодильнику до 2 днів, а в морозилці — до 3 місяців; перед запіканням дайте формі постояти 30 хвилин за кімнатної температури та збільште час на 10–15 хвилин.

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