В Варашской громаде Ровенской области с октября подорожает тепло — тариф на отопление вырастет более чем на 23%.

Тарифы на тепло в Ровенской области снова пересматривают — уже с октября жители Варашской громады будут платить за отопление заметно больше.

О подорожании сообщило местное издание "ПроРивне". По его данным, с 1 октября в Варашской громаде тариф на тепловую энергию для населения вырастет более чем на 23 процента.

Повышение коснется услуги централизованного отопления, поэтому больше всего его ощутят жители многоквартирных домов, подключенных к теплосетям. Итоговая сумма в платежке будет зависеть от площади жилья, однако уже с первого месяца отопительного сезона разница станет ощутимой для каждого домохозяйства.

Пересмотр цен на тепло в украинских громадах активизировался после завершения действия моратория на подорожание коммунальных услуг для населения. Коммунальщики объясняют новые тарифы ростом стоимости энергоносителей, ремонтами сетей и расходами на подготовку к зимнему сезону.

Как уменьшить нагрузку на семейный бюджет

Жителям, для которых новый тариф станет слишком высоким, стоит проверить право на жилищную субсидию. Ее назначают, если расходы на коммуналку превышают определенный процент дохода семьи. Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или онлайн через портал "Дія", подав заявление и декларацию о доходах.

Подать документы можно в течение всего года, но для назначения помощи с начала отопительного сезона обратиться лучше заранее. При изменении доходов или состава семьи данные следует обновить, чтобы размер субсидии рассчитали корректно.

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