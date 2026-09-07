Котлети по-міланськи — італійська класика, яка перетворює телячі відбивні на страву з надзвичайно хрусткою скоринкою. Готується швидко й без духовки, а смак виходить по-справжньому ресторанним.

Ніжні котлети з курки ми вже публікували — а котлети по-міланськи готуються зовсім інакше: тут м'ясо залишається цілим шматком, а не перетворюється на фарш.

Котлети по-міланськи — класика італійської кухні, яку традиційно готують із телячих відбивних на кісточці. Головна відмінність від звичних домашніх котлет — соковите ціле м'ясо всередині та щільна хрустка скоринка зовні. Аромат додають базилік і пармезан, а часточка лимона при подачі робить смак свіжішим. Якщо телятини немає під рукою, її можна замінити куркою або нежирною свининою.

Інгредієнти для котлет по-міланськи

6 телячих котлет (приблизно по 200 г кожна), з кісточкою;

4 яйця;

10 листочків базиліку, дрібно нарізаних;

2 ст. л. дрібно натертого пармезану;

200 г панірувальних сухарів;

оливкова олія для смаження;

часточки лимона;

смажені кабачки та весняний салат для подачі (за бажанням).

Як приготувати котлети по-міланськи: покроково

Відбийте котлети кухонним молоточком або качалкою, залишаючи кісточку, потім зріжте зайвий жир.

Збийте яйця, додайте базилік, пармезан і трохи солі та перцю. Перелийте суміш на тарілку або в неглибоку миску, а сухарі розсипте на іншій тарілці.

Вмочіть кожну котлету в яєчну суміш і одразу обваляйте в сухарях, щоб вони повністю покрили м'ясо. Повторіть цей крок, щоб утворився подвійний шар яйця та сухарів — саме він дає надзвичайно хрустку скоринку.

Налийте у велику сковороду стільки олії, щоб вона покривала дно. Смажте котлети порціями на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку, поки сухарі не стануть насичено-золотистими. За потреби підливайте олію під час смаження.

Подавайте котлети по-міланськи з часточкою лимона, смаженими кабачками та весняним салатом, якщо любите. Страва найсмачніша одразу після приготування, поки скоринка найхрусткіша.

Раніше Politeka повідомляла, соковиті рублені котлети в духовці: простий рецепт від фіналістки «Мастер Шеф».

Також Politeka писала, рецепт соковитої свинини в духовці: простий трюк для соковитого м'яса.

Як повідомляла Politeka, як приготувати ідеальні котлети з сиром у соусі: секрет домашнього рецепту.