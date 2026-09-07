Помилка чи неточність у трудовій книжці може коштувати українцям частини страхового стажу, а разом із ним — і пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, які періоди роботи не зараховують і як повернути незарахований стаж.

Пенсія без необхідного стажу може залишити людину без виплат, і далеко не завжди причина — брак відпрацьованих років. Іноді окремі періоди роботи просто не потрапляють до страхового стажу через помилку в документах. У Пенсійному фонді пояснили, коли це стається і як виправити ситуацію.

Чому період роботи можуть не зарахувати

Період страхового стажу не зарахують, якщо в трудовій книжці є помилка, якщо за певний період відсутня сплата страхових внесків або роботодавець сплатив внески за неповний місяць.

«У такому випадку місяць не зараховується або зараховується лише за ту кількість днів, за яку здійснена сплата», — пояснили у Пенсійному фонді.

Як повернути незарахований стаж

Щоб відповідний період зарахували, треба звернутися до роботодавця, аби він виправив помилки або подав уточнену звітність. Якщо підприємство вже припинило діяльність, доведеться йти до архівної установи або до його правонаступника.

Схожий порядок діє і для документів про освіту. У такому разі звертаються до відповідного навчального закладу, а якщо він на тимчасово окупованій території — до Міністерства освіти і науки.

Що перевірити ще до виходу на пенсію

Фахівці радять не чекати пенсійного віку, а заздалегідь звірити записи у трудовій книжці з даними Пенсійного фонду. Виявлену розбіжність простіше виправити, поки підприємство ще працює, а документи під рукою.

Нагадаємо: вийти на пенсію у 60 років можуть не всі. Законодавство чітко розмежовує вимоги до страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок у 60, 63 або 65 років.

Як повідомляла Politeka, пенсія в 60 років: менше 33 років стажу — доведеться чекати до 63 чи 65.