Більшість відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично, без повторних заяв і візитів до ЦНАП. Якщо ж у "Резерв+" відстрочка не відображається, хоча документи є на руках, у Міноборони та юристи дали чіткий алгоритм дій.

Мобілізація та відстрочка в Україні у більшості випадків продовжуються автоматично — без повторних заяв і візитів до ЦНАП. Як повідомляє Міністерство оборони, отриману відстрочку зазвичай не треба оформлювати наново.

Перевірити продовження можна так: людина отримає сповіщення в застосунку «Резерв+». Крім того, після оновлення військово-облікового документа в розділі «Сервіси» відкриваються розширені дані з реєстру — там з'являється нова дата дії відстрочки.

Інша ситуація — коли документи про відстрочку є на руках, а в «Резерв+» її не видно. Це означає, що оператор ТЦК не вніс дані до реєстру. Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко, у такому разі треба звернутися до служби підтримки — тоді оператор внесе дані, і відстрочка відобразиться в застосунку.

Чи можуть мобілізувати людину, яка має відстрочку? Військовий адвокат Євген Філіпець пояснив, що за чинним законодавством — ні. «Якщо відстрочка оформлена належним чином, є чинною та відображається в облікових даних, підстав для мобілізації немає», — зазначив він. Водночас якщо між відстрочками виник розрив у часі або людина мала право, але не оформила її належним чином, мобілізація може вважатися законною.

Що робити, якщо відстрочка не відображається в «Резерв+»

Адвокатка Дар'я Тарасенко назвала три варіанти дій. Перший — звернутися до ТЦК особисто. Другий — надіслати письмове звернення до ТЦК та СП поштою; на його розгляд відведено 30 днів. Третій — звернутися до ТЦК та СП через адвоката, тоді строк розгляду становить 5 робочих днів.

Нагадаємо, в Україні розпочали масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств: вони мають повторно підтвердити свій статус, щоб не втратити право бронювати працівників від мобілізації.

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