Большинство отсрочек от мобилизации в Украине продлеваются автоматически, без повторных заявлений и визитов в ЦНАП. Если же в "Резерв+" отсрочка не отображается, хотя документы есть на руках, в Минобороны и юристы дали четкий алгоритм действий.

Мобилизация и отсрочка в Украине в большинстве случаев продлеваются автоматически — без повторных заявлений и визитов в ЦНАП. Как сообщает Минобороны, полученную отсрочку обычно не нужно оформлять заново.

Проверить продление можно так: человек получит уведомление в приложении «Резерв+». Кроме того, после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» открываются расширенные данные из реестра — там появляется новая дата действия отсрочки.

Другая ситуация — когда документы об отсрочке есть на руках, а в «Резерв+» ее не видно. Это означает, что оператор ТЦК не внес данные в реестр. Как объясняла заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, в таком случае нужно обратиться в службу поддержки — тогда оператор внесет данные, и отсрочка отобразится в приложении.

Могут ли мобилизовать человека, у которого есть отсрочка? Военный адвокат Евгений Филипец объяснил, что по действующему законодательству — нет. «Если отсрочка оформлена надлежащим образом, является действующей и отображается в учетных данных, оснований для мобилизации нет», — отметил он. В то же время, если между отсрочками возник разрыв во времени или человек имел право, но не оформил ее надлежащим образом, мобилизация может считаться законной.

Что делать, если отсрочка не отображается в «Резерв+»

Адвокат Дарья Тарасенко назвала три варианта действий. Первый — обратиться в ТЦК лично. Второй — отправить письменное обращение в ТЦК и СП по почте; на его рассмотрение отведено 30 дней. Третий — обратиться в ТЦК и СП через адвоката, тогда срок рассмотрения составляет 5 рабочих дней.

Напомним, в Украине начали масштабный пересмотр статуса критически важных предприятий: они должны повторно подтвердить свой статус, чтобы не потерять право бронировать работников от мобилизации.

Ранее Politeka сообщала, отсрочка от мобилизации: юристы объяснили, какие документы носить с собой, если есть Резерв+.

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