Безе — лёгкий, воздушный десерт из яичных белков и сахара. Этот рецепт подскажет, как правильно высушить безе в духовке, чтобы оно получилось хрустящим и не потрескалось.

Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а безе готовится совсем иначе: только из взбитых яичных белков и сахара, без муки.

Безе — лёгкий и воздушный десерт, хрустящий снаружи и рассыпчатый внутри. Классическое безе не содержит муки и жира, поэтому получается очень лёгким. Его можно подавать как самостоятельное лакомство или использовать для тортов и других десертов. В этом рецепте всего три ингредиента, а главное — правильное медленное высушивание в духовке. На подготовку уйдёт около 20 минут, а дальше безе 2 часа сушится в духовке.

Ингредиенты для безе

4 яичных белка комнатной температуры;

1 стакан сахара (примерно 200 г);

щепотка соли.

Из этого количества получится 25–35 штук безе.

Как приготовить безе: пошагово

Разогрейте духовку до 110 °C, полку установите посередине.

Сначала взбейте безе: соедините яичные белки с сахаром и щепоткой соли и взбивайте до плотных устойчивых пиков.

Наполните кондитерский мешок безе. Лучше всего взять большую насадку «открытая звезда».

Застелите противень пергаментом и отсадите безе в виде звёздочек на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга.

Выпекайте безе в разогретой духовке 2 часа.

Чтобы проверить готовность, достаньте одно безе, разломайте пополам и дайте остыть. Если внутри оно сухое — выключите духовку, приоткройте дверцу (можно вставить деревянную ложку в щель) и оставьте безе полностью остывать.

Важно не держать дверцу открытой слишком долго, когда достаёте безе для проверки, и не хлопать ею — до полного высыхания безе может осесть от резкого движения.

Готовое безе храните в герметичном контейнере. По желанию во взбитую массу можно аккуратно вмешать примерно 3/4 стакана измельчённого шоколада или шоколадных капель либо 3/4–1 стакан мелко нарубленных орехов.

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