Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а безе готовится совсем иначе: только из взбитых яичных белков и сахара, без муки.
Безе — лёгкий и воздушный десерт, хрустящий снаружи и рассыпчатый внутри. Классическое безе не содержит муки и жира, поэтому получается очень лёгким. Его можно подавать как самостоятельное лакомство или использовать для тортов и других десертов. В этом рецепте всего три ингредиента, а главное — правильное медленное высушивание в духовке. На подготовку уйдёт около 20 минут, а дальше безе 2 часа сушится в духовке.
Ингредиенты для безе
- 4 яичных белка комнатной температуры;
- 1 стакан сахара (примерно 200 г);
- щепотка соли.
Из этого количества получится 25–35 штук безе.
Как приготовить безе: пошагово
Разогрейте духовку до 110 °C, полку установите посередине.
Сначала взбейте безе: соедините яичные белки с сахаром и щепоткой соли и взбивайте до плотных устойчивых пиков.
Наполните кондитерский мешок безе. Лучше всего взять большую насадку «открытая звезда».
Застелите противень пергаментом и отсадите безе в виде звёздочек на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга.
Выпекайте безе в разогретой духовке 2 часа.
Чтобы проверить готовность, достаньте одно безе, разломайте пополам и дайте остыть. Если внутри оно сухое — выключите духовку, приоткройте дверцу (можно вставить деревянную ложку в щель) и оставьте безе полностью остывать.
Важно не держать дверцу открытой слишком долго, когда достаёте безе для проверки, и не хлопать ею — до полного высыхания безе может осесть от резкого движения.
Готовое безе храните в герметичном контейнере. По желанию во взбитую массу можно аккуратно вмешать примерно 3/4 стакана измельчённого шоколада или шоколадных капель либо 3/4–1 стакан мелко нарубленных орехов.
Ранее Politeka сообщала, рецепт безе в форме грибочков.
Также Politeka писала, рецепт домашнего тыквенного пирога.
Как сообщала Politeka, рецепт брауни с чизкейком.