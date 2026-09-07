Безе — легкий, повітряний десерт із яєчних білків і цукру. Цей рецепт підкаже, як правильно висушити безе в духовці, щоб воно вийшло хрустким і не потріскалося.

Рецепт торта на сковороді ми вже публікували — а безе готується зовсім інакше: лише зі збитих яєчних білків і цукру, без борошна.

Безе — легкий і повітряний десерт, хрусткий зовні та розсипчастий усередині. Класичне безе не містить борошна й жиру, тому виходить дуже легким. Його можна подавати як самостійні ласощі або використовувати для тортів та інших десертів. У цьому рецепті лише три інгредієнти, а головне — правильне повільне висушування в духовці. На підготовку піде близько 20 хвилин, а далі безе 2 години сушиться в духовці.

Інгредієнти для безе

4 яєчні білки кімнатної температури;

1 склянка цукру (приблизно 200 г);

дрібка солі.

Із цієї кількості виходить 25–35 штук безе.

Як приготувати безе: покроково

Розігрійте духовку до 110 °C, полицю встановіть посередині.

Спершу збийте безе: з'єднайте яєчні білки з цукром і дрібкою солі та збивайте до щільних стійких піків.

Наповніть кондитерський мішок безе. Найкраще взяти велику насадку «відкрита зірка».

Застеліть деко пергаментом і відсадіть безе у вигляді зірочок на відстані приблизно 2,5 см одна від одної.

Випікайте безе в розігрітій духовці 2 години.

Щоб перевірити готовність, дістаньте одне безе, розламайте навпіл і дайте охолонути. Якщо всередині воно сухе — вимкніть духовку, прочиніть дверцята (можна вставити дерев'яну ложку в щілину) і залиште безе повністю охолоджуватися.

Важливо не тримати дверцята відчиненими надто довго, коли дістаєте безе для перевірки, і не грюкати ними — до повного висихання безе може осісти від різкого руху.

Готове безе зберігайте в герметичному контейнері. За бажанням у збиту масу можна обережно вмішати приблизно 3/4 склянки подрібненого шоколаду або шоколадних крапель чи 3/4–1 склянку дрібно посічених горіхів.

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