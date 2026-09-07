Дефіцит цукру в Україні може стати реальністю: Міжнародна організація з цукру (ISO) вперше за сезон прогнозує глобальну нестачу цукру в 2026/27 маркетинговому році.

Дефіцит продуктів в Україні може загостритися на тлі світових тенденцій. Міжнародна організація з цукру (ISO) знизила оцінку профіциту світового ринку цукру в 2025/26 маркетинговому році (МР) до 1,1 млн тонн проти 2,2 млн тонн у травневій оцінці. Це вже четвертий перегляд балансу в бік зниження протягом сезону, повідомляє AgroNews із посиланням на «УкрАгроКонсалт».

Основною причиною перегляду стало слабше, ніж очікувалося, виробництво цукру в центрально-південних регіонах Бразилії. Частково падіння компенсує Китай, де виробництво прогнозують на рівні майже 13 млн тонн — це максимум із 2013/14 маркетингового року.

На 2026/27 МР ISO вже прогнозує невеликий світовий дефіцит цукру — 0,2 млн тонн. Виробництво очікується на рівні 180,1 млн тонн, тоді як споживання зросте до 180,4 млн тонн. Виробництво за межами Бразилії може скоротитися приблизно на 4,4 млн тонн, зокрема через зниження показників у ЄС, Таїланді та Центральній Америці.

Водночас Бразилія може збільшити частку тростини, що спрямовується на виробництво цукру замість етанолу, що частково стримуватиме дефіцит. Головним ризиком для прогнозу в ISO називають Ель-Ніньйо: у серпні середнє значення ISA Daily Price на цукор-сирець зросло до 17,4 цента за фунт.

Що це означає для українців

Світове подорожчання цукру-сирцю може поступово позначитися й на внутрішніх цінах. Україна як учасниця глобального ринку відчуває зміну світових котирувань, тож у разі посилення глобальної нестачі дефіцит цукру в Україні може проявитися у вигляді вищих цін у магазинах. Поки що в ISO називають серпневе зростання цін «дещо передчасним», однак погіршення перспектив урожаю у 2026/27 МР здатне посилити нестачу й підтримати ціни.

Раніше Politeka повідомляла, посіви буряку рекордно скоротилися, і стало відомо, чи буде в Україні дефіцит цукру.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Полтавській області — продавці розповіли, який важливий товар зник з полиць магазинів.