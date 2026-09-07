Дефицит сахара в Украине может стать реальностью: Международная организация по сахару (ISO) впервые за сезон прогнозирует глобальную нехватку сахара в 2026/27 маркетинговом году.

Дефицит продуктов в Украине может обостриться на фоне мировых тенденций. Международная организация по сахару (ISO) снизила оценку профицита мирового рынка сахара в 2025/26 маркетинговом году (МГ) до 1,1 млн тонн против 2,2 млн тонн в майской оценке. Это уже четвертый пересмотр баланса в сторону снижения в течение сезона, сообщает AgroNews со ссылкой на «УкрАгроКонсалт».

Основной причиной пересмотра стало более слабое, чем ожидалось, производство сахара в центрально-южных регионах Бразилии. Частично падение компенсирует Китай, где производство прогнозируется на уровне почти 13 млн тонн — это максимум с 2013/14 маркетингового года.

На 2026/27 МГ ISO уже прогнозирует небольшой мировой дефицит сахара — 0,2 млн тонн. Производство ожидается на уровне 180,1 млн тонн, тогда как потребление вырастет до 180,4 млн тонн. Производство за пределами Бразилии может сократиться примерно на 4,4 млн тонн, в частности из-за снижения показателей в ЕС, Таиланде и Центральной Америке.

В то же время Бразилия может увеличить долю тростника, направляемого на производство сахара вместо этанола, что частично сдержит дефицит. Главным риском для прогноза в ISO называют Эль-Ниньо: в августе среднее значение ISA Daily Price на сахар-сырец выросло до 17,4 цента за фунт.

Что это означает для украинцев

Мировое подорожание сахара-сырца может постепенно отразиться и на внутренних ценах. Украина как участница глобального рынка ощущает изменение мировых котировок, поэтому в случае усиления глобальной нехватки дефицит сахара в Украине может проявиться в виде более высоких цен в магазинах. Пока в ISO называют августовский рост цен «несколько преждевременным», однако ухудшение перспектив урожая в 2026/27 МГ способно усилить нехватку и поддержать цены.

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