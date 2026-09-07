Котлеты по-милански — итальянская классика, которая превращает телячьи отбивные в блюдо с невероятно хрустящей корочкой. Готовится быстро и без духовки, а вкус получается по-настоящему ресторанным.

Нежные котлеты из курицы мы уже публиковали — а котлеты по-милански готовятся совсем иначе: здесь мясо остается целым куском, а не превращается в фарш.

Котлеты по-милански — классика итальянской кухни, которую традиционно готовят из телячьих отбивных на косточке. Главное отличие от привычных домашних котлет — сочное целое мясо внутри и плотная хрустящая корочка снаружи. Аромат придают базилик и пармезан, а долька лимона при подаче делает вкус свежее. Если телятины нет под рукой, ее можно заменить курицей или нежирной свининой.

Ингредиенты для котлет по-милански

6 телячьих котлет (примерно по 200 г каждая), с косточкой;

4 яйца;

10 листиков базилика, мелко нарезанных;

2 ст. л. мелко натертого пармезана;

200 г панировочных сухарей;

оливковое масло для жарки;

дольки лимона;

жареные кабачки и весенний салат для подачи (по желанию).

Как приготовить котлеты по-милански: пошагово

Отбейте котлеты кухонным молоточком или скалкой, оставляя косточку, затем срежьте лишний жир.

Взбейте яйца, добавьте базилик, пармезан и немного соли и перца. Перелейте смесь на тарелку или в неглубокую миску, а сухари рассыпьте на другой тарелке.

Обмакните каждую котлету в яичную смесь и сразу обваляйте в сухарях, чтобы они полностью покрыли мясо. Повторите этот шаг, чтобы получился двойной слой яйца и сухарей — именно он дает невероятно хрустящую корочку.

Налейте в большую сковороду столько масла, чтобы оно покрывало дно. Жарьте котлеты порциями на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока сухари не станут насыщенно-золотистыми. При необходимости подливайте масло во время жарки.

Подавайте котлеты по-милански с долькой лимона, жареными кабачками и весенним салатом, если любите. Блюдо вкуснее всего сразу после приготовления, пока корочка самая хрустящая.

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