В Украине действует государственная денежная помощь для людей, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. Максимальный размер выплаты в 2026 году — 3209 гривен в месяц.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области — лишь один из видов поддержки, которые государство предоставляет украинцам. Отдельная государственная денежная помощь предусмотрена для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. В 2026 году её максимальный размер равен прожиточному минимуму — 3209 гривен в месяц.

Кто имеет право на выплату

Оформить средства может дееспособное лицо, которое фактически проживает и ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Ключевые условия: по заключению врачебной комиссии человек нуждается в постоянном постороннем уходе, а заявитель и подопечный зарегистрированы на одной жилплощади или проживают вместе. Работа того, кто ухаживает, на назначение выплаты не влияет.

Размер и сроки

Сумма рассчитывается индивидуально, но её максимум привязан к прожиточному минимуму — 3209 гривен в месяц. Учитывают совокупный доход всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих обращению. Стандартно денежную помощь назначают на 6 месяцев, а неработающим пенсионерам — сразу на 12 месяцев.

Какие документы нужны

Для оформления подают заявление и декларацию о доходах семьи, справки о доходах (если данных нет в налоговой или ПФУ — прилагают письменное объяснение), заключение врачебной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе и копию выписки из решения экспертной команды или справки МСЭК.

Если ухаживающий и человек с инвалидностью прописаны по разным адресам, но живут вместе, нужен Акт обследования материально-бытовых условий — его составляет должностное лицо местного совета.

Куда обращаться

Документы принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах и у уполномоченных лиц сельского, поселкового или городского совета.

Что делать, если медики отказали

Врачебно-консультативные комиссии иногда отказывают в заключении из-за отсутствия стационарного лечения. Юрист Лариса Татаринова объясняет: такое требование не предусмотрено законодательством, а Приказ МОЗ № 667 устанавливает исчерпывающие основания. Достаточно подтверждённых ограничений жизнедеятельности вследствие психического расстройства — самообслуживания, ориентации, общения, контроля поведения.

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