В Україні діє державна грошова допомога для людей, які доглядають за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Максимальний розмір виплати у 2026 році — 3209 гривень на місяць.

Грошова допомога для ВПО у Київській області — лише один із видів підтримки, які держава надає українцям. Окрема державна грошова допомога передбачена для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. У 2026 році її максимальний розмір дорівнює прожитковому мінімуму — 3209 гривень на місяць.

Хто має право на виплату

Оформити кошти може дієздатна особа, яка фактично проживає та доглядає за людиною з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Кіровоградській області.

Ключові умови: за висновком лікарської комісії людина потребує постійного стороннього догляду, а заявник і підопічний зареєстровані на одній житловій площі або проживають разом. Робота того, хто доглядає, на призначення виплати не впливає.

Розмір і терміни

Сума розраховується індивідуально, але її максимум прив'язаний до прожиткового мінімуму — 3209 гривень на місяць. Враховують сукупний дохід усіх членів сім'ї за шість місяців, що передують зверненню. Стандартно грошову допомогу призначають на 6 місяців, а непрацюючим пенсіонерам — одразу на 12 місяців.

Які документи потрібні

Для оформлення подають заяву та декларацію про доходи сім'ї, довідки про доходи (якщо даних немає в податковій чи ПФУ — додають письмове пояснення), висновок лікарської комісії про потребу в постійному сторонньому догляді та копію витягу з рішення експертної команди або довідки МСЕК.

Якщо доглядач і людина з інвалідністю прописані за різними адресами, але живуть разом, потрібен Акт обстеження матеріально-побутових умов — його складає посадова особа місцевої ради.

Куди звертатися

Документи приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду, ЦНАПах та в уповноважених осіб сільської, селищної чи міської ради.

Що робити, якщо медики відмовили

Лікарсько-консультативні комісії іноді відмовляють у висновку через відсутність стаціонарного лікування. Юристка Лариса Татаринова пояснює: така вимога не передбачена законодавством, а Наказ МОЗ № 667 встановлює вичерпні підстави. Достатньо підтверджених обмежень життєдіяльності внаслідок психічного розладу — самообслуговування, орієнтації, спілкування, контролю поведінки.

Раніше Politeka повідомляла, нова грошова допомога для ВПО в Полтавській області: кому виплати зараховуватимуть на спеціальний рахунок.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: як подати заявку та отримати нові виплати.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Україні: як збільшаться виплати людям з інвалідністю.