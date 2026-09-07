Детям военнослужащих государство гарантирует первоочередные места в садиках и школах, бесплатное обучение и проживание в общежитиях. Рассказываем, кто имеет право на льготы и как их оформить.

Льготы для родителей в Украине — тема, которая касается миллионов семей, однако отдельный пакет образовательных гарантий государство предусмотрело именно для детей военнослужащих. Значительная часть этих льгот работает фактически бесплатно: места в садиках и школах, перевод на бюджет и проживание в общежитии.

Основанием для таких прав является закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Как напоминает АрміяInform (издание Министерства обороны), образовательные гарантии охватывают и самих защитников, и их детей.

Что именно бесплатно получают дети военных

Первый и самый ощутимый пункт — первоочередное право на места. Детям военнослужащих по месту проживания вне очереди предоставляют места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также в детских оздоровительных лагерях — независимо от формы собственности заведения.

Второй — бесплатное обучение. Дети участников боевых действий, как и сами УБД, имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме.

Государство также предусмотрело полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов, а также льготные долгосрочные кредиты на получение образования. Студенты дневной формы могут бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитии.

К этому добавляются социальные стипендии, бесплатное обеспечение учебниками и бесплатный доступ к интернету и системам баз данных в учебных заведениях. Условие для социальной стипендии простое: у студента не должно быть задолженности по учебе.

Как оформить образовательные льготы для ребенка

Льготы не предоставляются автоматически — их нужно оформить. Для детей действующих военнослужащих отец или мать подают в учебное заведение (садик или школу) заявление вместе со справкой о прохождении службы и свидетельством о рождении ребенка.

Для детей участников боевых действий сначала сам защитник должен получить удостоверение УБД. Этот статус оформляют через органы Пенсионного фонда Украины — независимо от места регистрации. Далее ребенка переводят на бюджет или предоставляют место в заведении по заявлению с документами, подтверждающими статус отца.

Точный перечень документов стоит уточнить в учебном заведении: отдельные громады добавляют собственные местные программы поддержки семей военных.

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