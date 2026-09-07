Перерахунок субсидій і соцвиплат Пенсійний фонд проводить без заяв — уже у вересні частина українських домогосподарств отримає збільшену житлову субсидію, а в інших виплата може, навпаки, зменшитися. Усе залежить від того, наскільки змінився середньомісячний дохід сім'ї.
Пенсійний фонд України переглядає розмір житлових субсидій для домогосподарств, у яких суттєво змінився рівень доходів. Про це повідомили у відомстві, а деталі перерахунку зібрало видання Finteco.
Кому збільшать субсидію після перерахунку
Перегляд розміру субсидії ПФУ проводить автоматично двічі на рік — у березні та серпні. Підставою стає зміна середньомісячного сукупного доходу домогосподарства більш ніж на 50% порівняно з попереднім періодом.
Якщо доходи сім'ї скоротилися більш ніж наполовину, після перерахунку розмір допомоги може збільшитися. Якщо ж дохід за відповідний період зріс більш ніж на 50%, субсидію можуть зменшити. Окремо звертатися із заявою для такого перерахунку не потрібно — фонд робить усе сам.
Які доходи враховує Пенсійний фонд
Під час серпневого перегляду ПФУ порівнює середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за перший і другий квартали поточного року з доходами за третій і четвертий квартали попереднього року.
До сукупного доходу зараховують не лише заробітну плату. Враховуються також пенсії, соціальні виплати, стипендії, допомога по безробіттю, перекази з-за кордону, дивіденди та інші надходження. Саме за цими даними визначають, чи відбулися достатньо суттєві зміни у фінансовому становищі сім'ї.
Чи потрібно звертатися до ПФУ
Якщо домогосподарство відповідає умовам, перерахунок відбувається без участі одержувача — подавати окрему заяву через зміну доходів не потрібно. Водночас саме по собі зменшення доходу не гарантує автоматичного збільшення субсидії: має бути зафіксована зміна середньомісячного сукупного доходу більш ніж на 50%.
Перевірити, який розмір субсидії вам призначено, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в застосунку "Дія". Тож після серпневого перерахунку виплата для одних сімей може зрости, для інших залишитися без змін, а для домогосподарств зі зростанням доходів — зменшитися.
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