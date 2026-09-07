Пенсионный фонд Украины в сентябре пересчитал жилищные субсидии домохозяйствам, у которых среднемесячный доход существенно изменился — вырос или упал более чем на 50%.

Перерасчёт субсидий и соцвыплат Пенсионный фонд проводит без заявлений — уже в сентябре часть украинских домохозяйств получит увеличенную жилищную субсидию, а у других выплата может, наоборот, уменьшиться. Всё зависит от того, насколько изменился среднемесячный доход семьи.

Пенсионный фонд Украины пересматривает размер жилищных субсидий для домохозяйств, у которых существенно изменился уровень доходов. Об этом сообщили в ведомстве, а детали перерасчёта собрало издание Finteco.

Кому увеличат субсидию после перерасчёта

Пересмотр размера субсидии ПФУ проводит автоматически дважды в год — в марте и августе. Основанием становится изменение среднемесячного совокупного дохода домохозяйства более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом.

Если доходы семьи сократились более чем наполовину, после перерасчёта размер помощи может увеличиться. Если же доход за соответствующий период вырос более чем на 50%, субсидию могут уменьшить. Отдельно обращаться с заявлением для такого перерасчёта не нужно — фонд делает всё сам.

Какие доходы учитывает Пенсионный фонд

Во время августовского пересмотра ПФУ сравнивает среднемесячный совокупный доход домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года с доходами за третий и четвёртый кварталы предыдущего года.

В совокупный доход засчитывают не только заработную плату. Учитываются также пенсии, социальные выплаты, стипендии, пособие по безработице, переводы из-за границы, дивиденды и другие поступления. Именно по этим данным определяют, произошли ли достаточно существенные изменения в финансовом положении семьи.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Если домохозяйство соответствует условиям, перерасчёт происходит без участия получателя — подавать отдельное заявление из-за изменения доходов не нужно. В то же время само по себе уменьшение дохода не гарантирует автоматического увеличения субсидии: должно быть зафиксировано изменение среднемесячного совокупного дохода более чем на 50%.

Проверить, какой размер субсидии вам назначен, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в приложении "Дія". Поэтому после августовского перерасчёта выплата для одних семей может вырасти, для других остаться без изменений, а для домохозяйств с ростом доходов — уменьшиться.

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