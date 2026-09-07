Переход с одного критически важного предприятия на другое может стоить военнообязанному защиты от мобилизации: пока аннулируется старая бронь и оформляется новая, человека могут мобилизовать.

Бронирование от мобилизации в Украине не гарантирует непрерывной защиты, если человек меняет работу. Переход с одного критически важного предприятия на другое может стоить военнообязанному отсрочки, ведь между аннулированием старой брони и оформлением новой существует «окно», когда человека могут призвать.

О таком риске рассказала юрист Адриана Чвартацкая, передает ТСН со ссылкой на «Телеграф». Многие считают, что бронирование автоматически прекращается в день увольнения, однако на практике процесс происходит не мгновенно.

Основанием для аннулирования брони действительно является увольнение работника, но данные об этом должны пройти несколько этапов. Сначала работодатель передает сведения об увольнении в Пенсионный фонд, откуда они попадают в реестр бронирования. Только после этого бронирование аннулируется — обычно в течение 24 часов.

Далее возникает еще один нюанс: новое предприятие не может сразу забронировать работника, если в системе он все еще числится забронированным по предыдущему месту работы. Сначала должно завершиться аннулирование старой брони, и только тогда новый работодатель может подать заявление через портал «Дія». Рассмотрение такого заявления может длиться до 72 часов.

Таким образом, работник, который переходит на другое критически важное предприятие, сначала ждет прекращения предыдущего бронирования, а затем — еще до трех суток на оформление нового. «Именно этот период является наиболее рискованным для военнообязанного. Соответственно существует риск получения повестки и мобилизация», — пояснила юрист.

Отдельный случай — когда бронирование могут аннулировать еще до увольнения. Предприятия соблюдают лимит количества забронированных работников, поэтому если на место того, кто планирует уволиться, компания хочет оформить бронь для другого человека, она может сначала аннулировать действующее бронирование работника, а затем подать документы на нового сотрудника.

Что стоит знать о пересмотре бронирования с 1 сентября

В Украине с 1 сентября продолжается масштабный пересмотр критически важных предприятий, которые должны повторно подтвердить свой статус, чтобы сохранить право бронировать работников. Выросли и критерии: в частности, повысили требования к средней зарплате работников — она должна составлять почти 26 тысяч гривен.

Что делать при смене работы

Юрист советует не рассчитывать на автоматическое получение нового статуса с первого рабочего дня. Перед переходом стоит уточнить у работодателя, своевременно ли он передал данные об увольнении, и проконтролировать, чтобы новый работодатель как можно быстрее подал заявление на бронирование через «Дію». Законодательство не предусматривает гарантированного «переходного периода», в течение которого человек оставался бы защищенным от мобилизации.

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