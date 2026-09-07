Карбонара с курицей — более сытная версия итальянской классики, в которой нежный яично-сырный соус готовится без капли сливок и успевает за 20 минут.

Рецепт пасты с курицей за 10 минут мы уже публиковали — а карбонара с курицей требует другого подхода: её кремовый соус держится на яйцах и сыре, а не на сливках.

Карбонара — итальянская классика, которую любят за насыщенный вкус и скорость приготовления. Этот рецепт карбонары с курицей получается ещё более сытным, но соус остаётся нежным и шелковистым, как и положено оригиналу. Главное — не дать яйцам свернуться в омлет.

Ингредиенты для карбонары с курицей

спагетти — около 300 г (считая примерно по 75 г на взрослую порцию);

оливковое масло — 1 столовая ложка;

чеснок — 1 зубчик, разрезанный пополам;

панчетта — 77 г;

куриное филе — 1 грудка, нарезанная полосками;

яйца — 2 штуки;

грана падано — 100 г, мелко натёртый, плюс ещё немного для подачи;

сливочное масло — 1 столовая ложка;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Как приготовить карбонару с курицей: пошагово

Шаг 1. Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке. Тем временем разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте разрезанный пополам чеснок и панчетту до хрустящей корочки. Добавьте полоски куриного филе и недолго обжарьте, пока они только приготовятся внутри. Чеснок выньте и выбросьте.

Шаг 2. В отдельной миске взбейте яйца с мелко натёртым грана падано и чёрным перцем.

Шаг 3. Добавьте в сковороду с панчеттой и курицей пару столовых ложек воды из-под спагетти вместе со сливочным маслом. Слейте пасту и выложите её в сковороду.

Шаг 4. Влейте яичную смесь, снимите сковороду с огня и быстро перемешайте, чтобы яйца приготовились от жара пасты, но не свернулись в омлет. Разложите карбонару по тёплым тарелкам и при желании посыпьте дополнительным сыром.

Подавайте карбонару с курицей сразу, пока соус кремовый и горячий. К ней отлично подойдёт зелёный салат. Если готовите на четверых, помните: полная пачка спагетти (500 г) — это слишком много, поэтому отмеряйте примерно по 75 г на взрослую порцию.

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