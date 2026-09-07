В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки — за тиждень відпускні ціни зросли на 20%, а виробники декларують уже до 55 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні знову пішли вгору — тепличні огірки за тиждень подорожчали одразу на 20%, а виробники вже декларують відпускні ціни в межах 30–55 грн/кг.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аналітиків EastFruit. За даними операторів ринку, висхідний ціновий тренд сформувався одразу через кілька факторів, і найближчим часом ситуація навряд чи розвернеться.

Насамперед ідеться про скорочення пропозиції огірків відкритого ґрунту з місцевих господарств — сезон такого продукту фактично завершується. Водночас до збирання врожаю огірка другого обороту поки що приступили не всі тепличні комбінати, тож на ринку утворився тимчасовий дефіцит.

У грошовому вимірі ситуація така: тепличні комбінати декларують ціни 30–55 грн/кг (0,67–1,23 дол./кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж тиждень тому. А порівняно з початком вересня минулого року тепличний огірок подорожчав одразу на 44%.

Багато учасників ринку не виключають подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит. Тож у найближчі тижні цінники на огірки в супермаркетах можуть оновитися ще раз — особливо якщо тепличні комбінати не вийдуть на повну потужність збору другого обороту.

На тлі подорожчання огірків інші овочі демонструють різну динаміку. Морква дешевшає вже три тижні поспіль, а на початку вересня українські виробники підвищили ціни на кавуни, оскільки пропозиція баштанних із місцевих господарств суттєво скоротилася.

Що буде з цінами далі

Експерти EastFruit не дають жорстких прогнозів, однак називають головні маркери, за якими можна стежити за цінником: вихід тепличних комбінатів на збір другого обороту та надходження на ринок пізніх огірків відкритого ґрунту. Якщо обидва джерела запрацюють на повну, зростання цін має сповільнитися.

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