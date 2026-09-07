Чізкейк із гарбузовим пюре виходить шовковисто-кремовим і пряним, а готується без водяної бані. Проста хитрість допомагає уникнути тріщин на верхівці та отримати ресторанний вигляд десерту.

Рецепт чізкейку без тріщин ми вже публікували — а чізкейк із гарбузом поєднує кремову сирну начинку та хрустку маслянисту основу з ніжним гарбузовим смаком і прянощами. Десерт виглядає ефектно, але готується просто — і зовсім без водяної бані, яка зазвичай лякає початківців.

Інгредієнти для чізкейка з гарбузом

Для основи:

1½ склянки крихт із пісочного печива або крекерів (приблизно з 13 цілих печив);

6 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1 ст. л. цукру;

½ ч. л. кориці.

Для начинки:

680 г вершкового сиру кімнатної температури;

1½ склянки утрамбованого коричневого цукру;

425 г гарбузового пюре (добре відцідженого);

4 великі яйця;

¼ склянки сметани;

2 ст. л. борошна;

2½ ч. л. суміші прянощів для гарбузового пирога;

¼ ч. л. солі;

1 ст. л. ванільного екстракту.

За бажанням для подачі: карамельний або ірисовий соус, збиті вершки.

Як приготувати чізкейк із гарбузом: покроково

Розігрійте духовку до 175 °C. Пісочне печиво або крекери подрібніть у кухонному комбайні до стану дрібної крихти.

У мисці змішайте крихти, цукор, корицю та розтоплене вершкове масло. Перекладіть у роз'ємну форму діаметром 23 см із високими бортами та рівномірно притисніть ложкою до дна, трохи підіймаючись на борти. Поставте форму на деко, застелене фольгою, і випікайте 8 хвилин. Дістаньте та повністю остудіть, а температуру духовки зменшіть до 160 °C.

У чаші міксера збийте м'який вершковий сир із коричневим цукром на середній швидкості близько 5 хвилин — маса має стати легкою та однорідною, без грудочок.

В окремій мисці віночком змішайте гарбузове пюре, яйця, сметану, борошно, прянощі, сіль і ванільний екстракт. Додайте цю суміш до сирної маси й перемішайте на низькій швидкості лише до об'єднання, щоб не створити зайвих бульбашок повітря.

Викладіть начинку в остуджену основу та постукайте формою об стіл близько 15 разів, щоб випустити повітря. Поруч із чізкейком на центральній решітці поставте невелику форму, наполовину заповнену гарячою водою, — пара допоможе уникнути тріщин. Випікайте 50–60 хвилин, поки краї схопляться, а середина діаметром близько 7–8 см ще злегка тремтітиме.

Вимкніть духовку та привідчиніть дверцята за допомогою дерев'яної ложки — так чізкейк остигатиме повільно ще 30 хвилин і не потріскається.

Проведіть ножем уздовж бортів форми, щоб зняти напругу, та остудіть десерт до кімнатної температури. Накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч.

Перед подачею зніміть роз'ємну форму та наріжте чізкейк на порції. Сам по собі десерт не надто солодкий, тож його чудово доповнюють карамельний або ірисовий соус і збиті вершки, присипані прянощами. Зберігайте залишки в холодильнику до 5 днів без топінгів, а в морозилці чізкейк пролежить до 3 місяців.

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