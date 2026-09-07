Рецепт чизкейка без трещин мы уже публиковали — а чизкейк с тыквой сочетает кремовую сырную начинку и хрустящую маслянистую основу с нежным тыквенным вкусом и пряностями. Десерт выглядит эффектно, но готовится просто — и совсем без водяной бани, которая обычно пугает новичков.
Ингредиенты для чизкейка с тыквой
Для основы:
- 1½ стакана крошки из песочного печенья или крекеров (примерно из 13 целых печений);
- 6 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара;
- ½ ч. л. корицы.
Для начинки:
- 680 г сливочного сыра комнатной температуры;
- 1½ стакана утрамбованного коричневого сахара;
- 425 г тыквенного пюре (хорошо отцеженного);
- 4 крупных яйца;
- ¼ стакана сметаны;
- 2 ст. л. муки;
- 2½ ч. л. смеси пряностей для тыквенного пирога;
- ¼ ч. л. соли;
- 1 ст. л. ванильного экстракта.
По желанию для подачи: карамельный или ирисовый соус, взбитые сливки.
Как приготовить чизкейк с тыквой: пошагово
Разогрейте духовку до 175 °C. Песочное печенье или крекеры измельчите в кухонном комбайне до мелкой крошки.
В миске смешайте крошку, сахар, корицу и растопленное сливочное масло. Переложите в разъемную форму диаметром 23 см с высокими бортами и равномерно прижмите ложкой ко дну, слегка поднимаясь на борта. Поставьте форму на противень, застеленный фольгой, и выпекайте 8 минут. Достаньте и полностью остудите, а температуру духовки уменьшите до 160 °C.
В чаше миксера взбейте мягкий сливочный сыр с коричневым сахаром на средней скорости около 5 минут — масса должна стать легкой и однородной, без комочков.
В отдельной миске венчиком смешайте тыквенное пюре, яйца, сметану, муку, пряности, соль и ванильный экстракт. Добавьте эту смесь к сырной массе и перемешайте на низкой скорости только до объединения, чтобы не создавать лишних пузырьков воздуха.
Выложите начинку в остывшую основу и постучите формой о стол около 15 раз, чтобы выпустить воздух. Рядом с чизкейком на центральной решетке поставьте небольшую форму, наполовину заполненную горячей водой, — пар поможет избежать трещин. Выпекайте 50–60 минут, пока края схватятся, а середина диаметром около 7–8 см еще слегка дрожит.
Выключите духовку и приоткройте дверцу с помощью деревянной ложки — так чизкейк будет остывать медленно еще 30 минут и не потрескается.
Проведите ножом вдоль бортов формы, чтобы снять напряжение, и остудите десерт до комнатной температуры. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Перед подачей снимите разъемную форму и нарежьте чизкейк на порции. Сам по себе десерт не слишком сладкий, поэтому его отлично дополняют карамельный или ирисовый соус и взбитые сливки, посыпанные пряностями. Храните остатки в холодильнике до 5 дней без топпингов, а в морозилке чизкейк пролежит до 3 месяцев.
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