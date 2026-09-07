Чизкейк с тыквенным пюре получается шелковисто-кремовым и пряным, а готовится без водяной бани. Простая хитрость помогает избежать трещин на верхушке и добиться ресторанного вида десерта.

Рецепт чизкейка без трещин мы уже публиковали — а чизкейк с тыквой сочетает кремовую сырную начинку и хрустящую маслянистую основу с нежным тыквенным вкусом и пряностями. Десерт выглядит эффектно, но готовится просто — и совсем без водяной бани, которая обычно пугает новичков.

Ингредиенты для чизкейка с тыквой

Для основы:

1½ стакана крошки из песочного печенья или крекеров (примерно из 13 целых печений);

6 ст. л. растопленного сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

½ ч. л. корицы.

Для начинки:

680 г сливочного сыра комнатной температуры;

1½ стакана утрамбованного коричневого сахара;

425 г тыквенного пюре (хорошо отцеженного);

4 крупных яйца;

¼ стакана сметаны;

2 ст. л. муки;

2½ ч. л. смеси пряностей для тыквенного пирога;

¼ ч. л. соли;

1 ст. л. ванильного экстракта.

По желанию для подачи: карамельный или ирисовый соус, взбитые сливки.

Как приготовить чизкейк с тыквой: пошагово

Разогрейте духовку до 175 °C. Песочное печенье или крекеры измельчите в кухонном комбайне до мелкой крошки.

В миске смешайте крошку, сахар, корицу и растопленное сливочное масло. Переложите в разъемную форму диаметром 23 см с высокими бортами и равномерно прижмите ложкой ко дну, слегка поднимаясь на борта. Поставьте форму на противень, застеленный фольгой, и выпекайте 8 минут. Достаньте и полностью остудите, а температуру духовки уменьшите до 160 °C.

В чаше миксера взбейте мягкий сливочный сыр с коричневым сахаром на средней скорости около 5 минут — масса должна стать легкой и однородной, без комочков.

В отдельной миске венчиком смешайте тыквенное пюре, яйца, сметану, муку, пряности, соль и ванильный экстракт. Добавьте эту смесь к сырной массе и перемешайте на низкой скорости только до объединения, чтобы не создавать лишних пузырьков воздуха.

Выложите начинку в остывшую основу и постучите формой о стол около 15 раз, чтобы выпустить воздух. Рядом с чизкейком на центральной решетке поставьте небольшую форму, наполовину заполненную горячей водой, — пар поможет избежать трещин. Выпекайте 50–60 минут, пока края схватятся, а середина диаметром около 7–8 см еще слегка дрожит.

Выключите духовку и приоткройте дверцу с помощью деревянной ложки — так чизкейк будет остывать медленно еще 30 минут и не потрескается.

Проведите ножом вдоль бортов формы, чтобы снять напряжение, и остудите десерт до комнатной температуры. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей снимите разъемную форму и нарежьте чизкейк на порции. Сам по себе десерт не слишком сладкий, поэтому его отлично дополняют карамельный или ирисовый соус и взбитые сливки, посыпанные пряностями. Храните остатки в холодильнике до 5 дней без топпингов, а в морозилке чизкейк пролежит до 3 месяцев.

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