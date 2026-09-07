Із 10 вересня у Києві комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00, тому громадський транспорт працюватиме на годину довше, ніж зараз.

Нові пожежні автомобілі для Києва місто отримало від Барселони — а тепер столиця подовжує роботу громадського транспорту після скорочення комендантської години.

Із 10 вересня у Києві комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 замість довшого нічного проміжку. Рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомляє Finteco з посиланням на міську владу. Для пасажирів це означає, що громадський транспорт отримає додаткову годину роботи — користуватися ним можна буде довше, ніж зараз. Окремо від Центрального залізничного вокзалу запустять чотири нічні автобусні маршрути.

Водночас ресторани, розважальні заклади та торговельно-розважальні центри додаткового часу роботи не отримають: їхні графіки залишаються без змін. Тобто послаблення стосується саме міського транспорту, а не сфери розваг і торгівлі.

Вокзал стає окремим транспортним вузлом уночі

Окремо місто розв'язує проблему пасажирів, які прибувають на Центральний залізничний вокзал вночі, коли основний транспорт уже не курсує. Через тривалі повітряні тривоги поїзди нерідко запізнюються, тож люди можуть опинятися на вокзалі вже після завершення роботи метро й наземного транспорту.

Для таких випадків Київ організовує чотири автобусні маршрути, які працюватимуть під час комендантської години. Вони мають забезпечити можливість виїхати з вокзалу навіть тоді, коли залізничний графік зміщується. Нові правила почнуть діяти опівночі 10 вересня.

Нічний рух поступово стає гнучкішим

Зміни стосуються не лише пасажирського транспорту. Із 3 вересня Київ уже дозволив транзитний рух великогабаритного транспорту під час комендантської години. Тепер до цього додається розширення часу роботи громадського транспорту.

Що зміниться для пасажирів із 10 вересня

Комендантська година скорочується до проміжку 01:00–05:00.

Громадський транспорт працюватиме на одну годину довше.

Від Центрального залізничного вокзалу запустять чотири нічні автобусні маршрути, які діятимуть під час комендантської години.

Ресторани, розважальні заклади та ТРЦ працюватимуть за старим графіком.

Нагадаємо, Київ також готує зміни до роботи міської інфраструктури під час повітряних тривог: нова система передбачає два рівні повітряної небезпеки.