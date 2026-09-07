Пенсію можна збільшити, навіть якщо її вже призначили: для цього достатньо подати одну заяву до Пенсійного фонду і попросити вилучити з розрахунку «невигідні» місяці.

Пенсійні виплати в Україні можуть бути більшими, ніж порахував Пенсійний фонд. Чимало пенсіонерів навіть не здогадуються, що мають право вплинути на розрахунок своєї пенсії.

Пенсійний фонд не завжди обирає найвигідніший варіант. У розрахунок заробітку часом потрапляють місяці з низькими коефіцієнтами зарплати, які «тягнуть» виплату вниз. Такі періоди можна вилучити — фахівці називають це оптимізацією заробітку.

Скільки місяців можна вилучити

За законом дозволено вилучити не більш як 60 календарних місяців. Водночас ці місяці мають становити не більше 10 відсотків страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі, а після вилучення для розрахунку пенсії має залишитися щонайменше 60 місяців.

Наприклад, за стажу 32 роки і 7 місяців (391 місяць) можна прибрати з розрахунку до 39 місяців. Якщо ж додатково зарахувати навчання та догляд за дитиною, стаж зросте до 37 років і 7 місяців (451 місяць) — і тоді вилучити можна вже до 45 місяців.

Чи можна обрати місяці самостійно

Так, закон дозволяє пенсіонерові самому визначити, які саме місяці не враховувати, навіть якщо між ними є перерви. Для цього подають письмову заяву про перерахунок пенсії та вказують конкретні періоди.

Навчання і догляд за дитиною

До страхового стажу зараховують денне навчання, що відбувалося до 1 січня 2004 року. Якщо в дипломі немає точної дати вступу, знадобиться довідка з навчального закладу або архіву, де зазначені форма та повний період навчання.

Також до стажу зараховують відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року включно, а також відпустку з догляду за дитиною до шести років із 1 січня 2004 року. Якщо ці періоди не зарахували, їх можна відстояти, подавши заяву до ПФУ з посиланням на норми законодавства.

Як подати заяву

Спершу попросіть у Пенсійного фонду детальний розрахунок пенсії із зазначенням коефіцієнта заробітку за кожен місяць. Так ви перевірите, які періоди вже вилучено та чи справді ваш варіант збільшить виплату. Потім подайте письмову заяву про перерахунок і вкажіть місяці, які не треба враховувати.

Про цей механізм раніше розповідало видання «На пенсії», пояснюючи на прикладі читачки Людмили Гуляєвої, якій достроково призначили пенсію як матері дитини з інвалідністю, але не зарахували денне навчання й три місяці відпустки з догляду за дитиною.

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