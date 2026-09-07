В Украине стремительно дорожают тепличные огурцы — за неделю отпускные цены выросли на 20%, а производители декларируют уже до 55 грн/кг.

Цены на овощи в Украине снова пошли вверх — тепличные огурцы за неделю подорожали сразу на 20%, а производители уже декларируют отпускные цены в пределах 30–55 грн/кг.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аналитиков EastFruit. По данным операторов рынка, восходящий ценовой тренд сформировался сразу из-за нескольких факторов, и в ближайшее время ситуация вряд ли развернется.

Прежде всего речь идет о сокращении предложения огурцов открытого грунта из местных хозяйств — сезон такой продукции фактически завершается. В то же время к сбору урожая огурца второго оборота пока приступили не все тепличные комбинаты, поэтому на рынке образовался временный дефицит.

В денежном измерении ситуация выглядит так: тепличные комбинаты декларируют цены 30–55 грн/кг (0,67–1,23 долл./кг), что в среднем на 20% дороже, чем неделю назад. А по сравнению с началом сентября прошлого года тепличный огурец подорожал сразу на 44%.

Многие участники рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции из-за активного спроса. Поэтому в ближайшие недели ценники на огурцы в супермаркетах могут обновиться еще раз — особенно если тепличные комбинаты не выйдут на полную мощность сбора второго оборота.

На фоне подорожания огурцов другие овощи демонстрируют разную динамику. Морковь дешевеет уже три недели подряд, а в начале сентября украинские производители повысили цены на арбузы, поскольку предложение бахчевых из местных хозяйств существенно сократилось.

Что будет с ценами дальше

Эксперты EastFruit не дают жестких прогнозов, однако называют главные маркеры, по которым можно следить за ценником: выход тепличных комбинатов на сбор второго оборота и поступление на рынок поздних огурцов открытого грунта. Если оба источника заработают на полную, рост цен должен замедлиться.

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