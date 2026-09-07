Грибний салат готується з обсмажених печериць, курячого філе та моркви — виходить ніжним, соковитим і зовсім не схожим на звичні майонезні салати.

Салат із пекінської капусти та курки ми вже публікували — а грибний салат готується зовсім інакше. Тут усі інгредієнти обсмажуються окремо, а потім з’єднуються вже холодними, тому смак виходить глибоким і насиченим, а майонезу потрібно зовсім небагато.

Грибний салат — це ситна закуска, яку часто називають «весільним салатом». Його родзинка — підрум’янені печериці, ніжна курка та хрусткі мариновані огірочки. Подають страву холодною, тож її зручно готувати заздалегідь.

Інгредієнти для грибного салату

Куряче філе — 450 г (приблизно 2 середні грудки або 1 велика);

Печериці — 340 г, нарізані великими кубиками;

Морква — 1 велика або 2 невеликі;

Цибуля — 1 невелика, дрібно нарізана (приблизно пів склянки);

Мариновані огірки (корнішони) — 5–6 шт., дрібно нарізані;

Майонез — 2 ст. л.;

Оливкова олія — для обсмажування (2 ст. л. для курки та 2 ст. л. для моркви з цибулею);

Сіль і перець — на смак.

Як приготувати грибний салат: покроково

Крок 1. Куряче філе посоліть і поперчіть з обох боків. Обсмажте на середньому вогні в 2 ст. л. оливкової олії до золотистої скоринки та повної готовності. Дайте м’ясу «відпочити» на дошці щонайменше 10 хвилин, щоб воно залишилося соковитим, а потім наріжте кубиками. Перекладіть у салатник і охолодіть до кімнатної температури. Сковороду витріть паперовим рушником.

Крок 2. Печериці наріжте великими кубиками. Обсмажте на середньо-сильному вогні, поки не випарується вся рідина, посоліть і поперчіть на смак. Продовжуйте смажити, помішуючи, до золотистої скоринки, потім перекладіть гриби в салатник охолоджуватися.

Крок 3. Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте овочі в 2 ст. л. оливкової олії на середньому вогні, поки вони не стануть м’якими й золотистими. Перекладіть у салатник і дайте охолонути.

Крок 4. Мариновані огірочки дрібно наріжте — саме вони додають салату смаку та хрускоту, тож не пропускайте цей інгредієнт. Додайте їх до решти продуктів.

Крок 5. Коли всі інгредієнти охолонуть до кімнатної температури, додайте приблизно 2 ст. л. майонезу та перемішайте. Цьому салату не потрібно багато заправки — додавайте її на смак.

Подавайте грибний салат холодним або кімнатної температури. Він добре зберігається в холодильнику й навіть смакує наступного дня, тож його можна готувати заздалегідь.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати ідеальний салат «Шуба».

Також Politeka писала, як замаринувати гриби за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, салат «Мімоза» за класичним рецептом готується просто.