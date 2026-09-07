Грибной салат готовится из обжаренных шампиньонов, куриного филе и моркови — получается нежным, сочным и совсем не похожим на привычные майонезные салаты.

Салат из пекинской капусты и курицы мы уже публиковали — а грибной салат готовится совсем иначе. Здесь все ингредиенты обжариваются по отдельности, а затем соединяются уже холодными, поэтому вкус получается глубоким и насыщенным, а майонеза нужно совсем немного.

Грибной салат — это сытная закуска, которую часто называют «свадебным салатом». Его изюминка — подрумяненные шампиньоны, нежная курица и хрустящие маринованные огурчики. Подают блюдо холодным, поэтому его удобно готовить заранее.

Ингредиенты для грибного салата

Куриное филе — 450 г (примерно 2 средние грудки или 1 большая);

Шампиньоны — 340 г, нарезанные крупными кубиками;

Морковь — 1 большая или 2 небольшие;

Лук — 1 небольшая луковица, мелко нарезанная (примерно полстакана);

Маринованные огурцы (корнишоны) — 5–6 шт., мелко нарезанные;

Майонез — 2 ст. л.;

Оливковое масло — для обжаривания (2 ст. л. для курицы и 2 ст. л. для моркови с луком);

Соль и перец — по вкусу.

Как приготовить грибной салат: пошагово

Шаг 1. Куриное филе посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на среднем огне в 2 ст. л. оливкового масла до золотистой корочки и полной готовности. Дайте мясу «отдохнуть» на доске минимум 10 минут, чтобы оно осталось сочным, затем нарежьте кубиками. Переложите в салатник и остудите до комнатной температуры. Сковороду протрите бумажным полотенцем.

Шаг 2. Шампиньоны нарежьте крупными кубиками. Обжарьте на средне-сильном огне, пока не испарится вся жидкость, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте жарить, помешивая, до золотистой корочки, затем переложите грибы в салатник остывать.

Шаг 3. Морковь натрите на терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи в 2 ст. л. оливкового масла на среднем огне, пока они не станут мягкими и золотистыми. Переложите в салатник и дайте остыть.

Шаг 4. Маринованные огурчики мелко нарежьте — именно они добавляют салату вкус и хруст, поэтому не пропускайте этот ингредиент. Добавьте их к остальным продуктам.

Шаг 5. Когда все ингредиенты остынут до комнатной температуры, добавьте примерно 2 ст. л. майонеза и перемешайте. Этому салату не нужно много заправки — добавляйте ее по вкусу.

Подавайте грибной салат холодным или комнатной температуры. Он хорошо хранится в холодильнике и даже вкуснее на следующий день, поэтому его можно готовить заранее.

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