Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 8 по 14 сентября показывает умеренные колебания температуры: днем воздух прогреется до +26°, а ночью охлаждается до +11°, и только в воскресенье синоптики прогнозируют возможные осадки.

предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал об изменчивости, и новые данные это подтверждают: синоптики ожидают, что в течение следующей недели температура в Киевской области будет колебаться без резких скачков, а в воскресенье область накроют возможные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +21° до +26°, а ночные — от +11° до +17°.

Во вторник, 8 сентября, в Киевской области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +21°, а ночью охладится до +11°. Осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, небо будет преимущественно малооблачным, днем столбики термометров поднимутся до +25°, ночью — до +13°. Осадков не ожидается.

В четверг, 10 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду с максимумом недели — воздух прогреется до +26° днем, ночью температура опустится до +15°. Без осадков.

В пятницу, 11 сентября, облачность будет нарастать с прояснениями, дневная температура удержится на отметке +22°, а ночью — +17°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, погода будет облачной с прояснениями, днем до +21°, ночью — до +12°. Без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, небо покроется облаками, а синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем температура будет держаться на уровне +21°, ночью — +14°.

В понедельник, 14 сентября, облачность снова будет малооблачной, днем до +25°, ночью — до +15°. Осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с максимумом +26°, а самым прохладным будет начало недели — вторник, 8 сентября, когда максимум составит лишь +21°. Перепад температур за неделю достигнет 5°, а единственный день с возможными осадками — воскресенье, 13 сентября.

Поскольку резких перепадов температуры синоптики не прогнозируют, жителям области стоит ориентироваться прежде всего на воскресенье: в этот день стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможных осадков на дорогах. В остальные дни недели погода будет оставаться комфортной для прогулок и повседневных дел.

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