В Україні лохина впала до сезонного мінімуму — близько 100 грн/кг з господарств, тоді як малина в роздрібі злетіла до 230–270 грн/кг.

Ціни на ягоди в Україні знову змінилися — лохина пробила сезонне дно, а малина, навпаки, пішла вгору. Про це йдеться у серпневому звіті Асоціації «Ягідництво України» (АЯУ), який цитує AgroNews.

Водночас у Європі зафіксували історичний дефіцит малини, що відкриває українським експортерам вікно можливостей для постачання замороженої ягоди.

Лохина знайшла сезонне дно

Попри втрати врожаю через весняні заморозки, у пік збору ціна української лохини опустилася до сезонного мінімуму. У серпні господарства віддавали ягоду приблизно по 100 грн/кг, а в роздрібній торгівлі кілограм коштував близько 200 грн.

Аналітики АЯУ пояснюють: ціна залежить не лише від загального обсягу врожаю, а й від концентрації пропозиції в короткий період масового збору. Саме цей піковий тиск і штовхає вартість униз.

Водночас Україна вже посідає перше місце у Східній Європі за площею насаджень лохини — близько 6 000 га. Щоправда, середня врожайність приблизно втричі нижча за середньосвітову, тож потенціал для підвищення ефективності виробництва ще значний.

Малина в Україні дорожчає

На малині ситуація протилежна. У проміжку між завершенням сезону літньої та стартом масового збору осінньої ремонтантної малини роздрібні ціни піднялися приблизно до 230–270 грн/кг.

Розвиток осінніх сортів стає для галузі дедалі важливішим фактором: він дозволяє продовжити сезон пропозиції та зміцнити експортні позиції українських виробників.

Європа: історична нестача малини

Найнапруженіша ситуація склалася на ринку замороженої малини. Урожай Сербії у 2026 році оцінюють приблизно у 30 тис. тонн — це найнижчий показник за останні 30 років.

На цьому тлі IQF-малина подорожчала приблизно до 7 євро/кг, а ціна за рік зросла приблизно на 51%. Ціле заморожене зерно малини в ЄС уже коштує до 4,6 євро/кг, і знайти його на ринку складно.

Для України такий дефіцит відкриває важливе вікно можливостей для експорту замороженої продукції.

У Польщі дорожчає лохина

Весняні морози вдарили й по польському врожаю окремих сортів лохини, зокрема Chandler. Закупівельні ціни там тримаються на рівні близько 3,5 євро/кг, а частину продукції виробники закладають у холодні склади для пізнішого продажу.

Українським експортерам варто врахувати й нові регуляторні вимоги ЄС: з 19 серпня 2026 року знижено допустимий рівень залишків етефону для лохини до межі визначення.

Чого чекати покупцям

Український внутрішній ринок і європейський дедалі більше рухаються за різними сценаріями. Сезонний надлишок свіжої ягоди тисне на внутрішні ціни, тоді як дефіцит замороженої продукції в Європі створює нові можливості для виробників та експортерів.

Раніше Politeka повідомляла, голоду не буде: у Мінагрополітики закликали припинити скупку продуктів — ціни зростуть на 2,5%.

Також Politeka повідомляла, ціни на продукти в Україні: супермаркети повідомили, які товари можна купити значно дешевше.