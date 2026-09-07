В Украине голубика упала до сезонного минимума — около 100 грн/кг с хозяйств, тогда как малина в рознице взлетела до 230–270 грн/кг.

Цены на ягоды в Украине снова изменились — голубика пробила сезонное дно, а малина, наоборот, пошла вверх. Об этом говорится в августовском отчете Ассоциации «Ягодоводство Украины» (АЯУ), который цитирует AgroNews.

В то же время в Европе зафиксировали исторический дефицит малины, что открывает украинским экспортерам окно возможностей для поставок замороженной ягоды.

Голубика нашла сезонное дно

Несмотря на потери урожая из-за весенних заморозков, в пик сбора цена украинской голубики опустилась до сезонного минимума. В августе хозяйства отдавали ягоду примерно по 100 грн/кг, а в розничной торговле килограмм стоил около 200 грн.

Аналитики АЯУ объясняют: цена зависит не только от общего объема урожая, но и от концентрации предложения в короткий период массового сбора. Именно это пиковое давление и толкает стоимость вниз.

В то же время Украина уже занимает первое место в Восточной Европе по площади насаждений голубики — около 6 000 га. Правда, средняя урожайность примерно втрое ниже среднемировой, поэтому потенциал для повышения эффективности производства еще значительный.

Малина в Украине дорожает

С малиной ситуация противоположная. В промежутке между завершением сезона летней и стартом массового сбора осенней ремонтантной малины розничные цены поднялись примерно до 230–270 грн/кг.

Развитие осенних сортов становится для отрасли все более важным фактором: оно позволяет продлить сезон предложения и укрепить экспортные позиции украинских производителей.

Европа: историческая нехватка малины

Наиболее напряженная ситуация сложилась на рынке замороженной малины. Урожай Сербии в 2026 году оценивают примерно в 30 тыс. тонн — это самый низкий показатель за последние 30 лет.

На этом фоне IQF-малина подорожала примерно до 7 евро/кг, а цена за год выросла примерно на 51%. Целое замороженное зерно малины в ЕС уже стоит до 4,6 евро/кг, и найти его на рынке сложно.

Для Украины такой дефицит открывает важное окно возможностей для экспорта замороженной продукции.

В Польше дорожает голубика

Весенние морозы ударили и по польскому урожаю отдельных сортов голубики, в частности Chandler. Закупочные цены там держатся на уровне около 3,5 евро/кг, а часть продукции производители закладывают в холодные склады для более поздней продажи.

Украинским экспортерам стоит учесть и новые регуляторные требования ЕС: с 19 августа 2026 года снижен допустимый уровень остатков этефона для голубики до предела определения.

Чего ждать покупателям

Украинский внутренний рынок и европейский все больше движутся по разным сценариям. Сезонный избыток свежей ягоды давит на внутренние цены, тогда как дефицит замороженной продукции в Европе создает новые возможности для производителей и экспортеров.

Ранее Politeka сообщала, голода не будет: в Минагрополитики призвали прекратить скупку продуктов — цены вырастут на 2,5%.

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