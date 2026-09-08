Торт на сковороді ми вже публікували — а бісквіт потребує зовсім іншого підходу до тіста та випікання. Класичний бісквіт — це універсальна основа для тортів і рулетів: він виходить пухким, ніжним і чудово тримає форму, якщо дотриматися кількох простих правил.
Головна особливість цього рецепта — борошно з розпушувачем, яке робить тісто стабільно пишним, а також техніка поступового введення яєць. За бажанням коржі можна прошарувати лимонним курдом, джемом або збитими вершками.
Інгредієнти для бісквіта
- 225 г розм'якшеного вершкового масла;
- 225 г дрібного цукру;
- 4 великі яйця;
- цедра половини лимона;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- 225 г борошна з розпушувачем (самопідйомного борошна);
- трохи молока;
- дрібка солі.
Для начинки та подачі (за бажанням): лимонний курд, джем, злегка збиті вершки, цукрова пудра для посипання.
Як приготувати бісквіт: покроково
Розігрійте духовку до 180 °C (160 °C з конвекцією). Дві роз'ємні форми діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і застеліть дно пергаментом.
За допомогою електричного міксера збийте вершкове масло з цукром до світлої пишної маси. По одному вводьте яйця, щоразу добре збиваючи і зішкрібаючи тісто зі стінок миски.
Додайте цедру лимона, ванільний екстракт, борошно, трохи молока та дрібку солі. Збивайте лише до об'єднання інгредієнтів, потім розподіліть тісто між двома формами.
Випікайте в центрі духовки 25–30 хвилин, поки шпажка, вставлена в середину коржа, не виходитиме чистою. Через 10 хвилин дістаньте коржі з форм і повністю остудіть на решітці.
Начиніть бісквіт на свій смак. Найкраще поєднання — щедрий шар лимонного курду зі свіжими вершками, а зверху присипте цукровою пудрою.
Готовий бісквіт зберігається до 3 днів. Подавайте його до чаю, кави або як основу святкового торта.
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