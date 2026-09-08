Бісквіт — це універсальна основа для тортів і десертів, а за цим рецептом він виходить пухким, рівним і ніжним. Готується з простих інгредієнтів за 15 хвилин, а начинку можна обрати на власний смак.

Торт на сковороді ми вже публікували — а бісквіт потребує зовсім іншого підходу до тіста та випікання. Класичний бісквіт — це універсальна основа для тортів і рулетів: він виходить пухким, ніжним і чудово тримає форму, якщо дотриматися кількох простих правил.

Головна особливість цього рецепта — борошно з розпушувачем, яке робить тісто стабільно пишним, а також техніка поступового введення яєць. За бажанням коржі можна прошарувати лимонним курдом, джемом або збитими вершками.

Інгредієнти для бісквіта

225 г розм'якшеного вершкового масла;

225 г дрібного цукру;

4 великі яйця;

цедра половини лимона;

1 ч. л. ванільного екстракту;

225 г борошна з розпушувачем (самопідйомного борошна);

трохи молока;

дрібка солі.

Для начинки та подачі (за бажанням): лимонний курд, джем, злегка збиті вершки, цукрова пудра для посипання.

Як приготувати бісквіт: покроково

Розігрійте духовку до 180 °C (160 °C з конвекцією). Дві роз'ємні форми діаметром 20 см змастіть вершковим маслом і застеліть дно пергаментом.

За допомогою електричного міксера збийте вершкове масло з цукром до світлої пишної маси. По одному вводьте яйця, щоразу добре збиваючи і зішкрібаючи тісто зі стінок миски.

Додайте цедру лимона, ванільний екстракт, борошно, трохи молока та дрібку солі. Збивайте лише до об'єднання інгредієнтів, потім розподіліть тісто між двома формами.

Випікайте в центрі духовки 25–30 хвилин, поки шпажка, вставлена в середину коржа, не виходитиме чистою. Через 10 хвилин дістаньте коржі з форм і повністю остудіть на решітці.

Начиніть бісквіт на свій смак. Найкраще поєднання — щедрий шар лимонного курду зі свіжими вершками, а зверху присипте цукровою пудрою.

Готовий бісквіт зберігається до 3 днів. Подавайте його до чаю, кави або як основу святкового торта.

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