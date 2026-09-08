Із 1 вересня 2026 року вчителям у Запоріжжі підвищили заробітну плату на 20%. Після перерахунку суми залежатимуть від стажу, кваліфікації та навантаження — від 12,8 до 28,5 тисячі гривень на руки.

Зарплати вчителів у Запоріжжі зросли з 1 вересня на 20% — таке підвищення діє в межах загальнодержавного рішення і стосується педагогів по всій Україні, а не лише Запоріжжя.

Про другий етап підвищення прем'єр-міністр Сергій Корецький оголосив під час освітньої конференції «Серпнева-2026». Із січня 2026 року оплата праці педагогів уже зросла на 30%, а з вересня її збільшили ще на 20%.

Скільки отримуватимуть учителі в Запоріжжі

Після вересневого перерахунку суми залежатимуть від стажу, кваліфікаційної категорії та кількості навчальних годин. Уряд оприлюднив орієнтовні діапазони зарплат:

молоді вчителі — від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на руки;

досвідчені педагоги — від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на руки.

Це не гарантована ставка для кожного працівника школи, а можливий діапазон зарплат після підвищення.

Від чого залежить кінцева сума

Різниця у виплатах навіть між працівниками однієї школи може сягати кількох тисяч гривень. На остаточну суму впливають:

кількість навчальних годин і тарифний розряд;

педагогічний стаж та кваліфікаційна категорія;

класне керівництво, перевірка письмових робіт і завідування кабінетом;

надбавки за престижність праці та доплати за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами;

премії та інші виплати, передбачені в конкретному закладі.

Наприклад, молодий фахівець із неповним навантаженням може отримувати менше за колегу, який має повну ставку та виконує додаткові обов'язки. Водночас педагог із великим стажем, вищою категорією та надбавками може наблизитися до верхньої межі діапазону.

Коли прийдуть підвищені гроші

Нові розміри оплати застосовуються до зарплати, нарахованої з 1 вересня 2026 року. Конкретна дата надходження коштів залежить від графіка виплат у конкретному закладі освіти: частину суми педагоги можуть отримати під час виплати авансу, а остаточний розрахунок за вересень — у встановлений школою термін.

Перевірити правильність нарахування можна в бухгалтерії свого закладу освіти.

Загалом упродовж 2026 року зарплати педагогів мали зрости на 50% порівняно з показниками 2025 року. Уряд визнає, що це лише один з етапів перегляду оплати праці освітян.

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