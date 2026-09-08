Наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації ще не гарантує захисту від призову — у ТЦК попередили, якої помилки не можна припускатися.

Правила відстрочки від мобілізації в Україні вкотре нагадали військовозобов'язаним — у ТЦК пояснили, яка поширена помилка може залишити людину без права на відстрочку навіть за наявності законних підстав.

Як повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП, багато військовозобов'язаних вважають, що відстрочка діє «за замовчуванням». Насправді наявність підстав не означає її автоматичного надання: якщо громадянин не подав заяву та підтверджувальні документи, право на відстрочку просто не виникає.

Від листопада 2025 року в Україні діють оновлені правила подання заяв. У ТЦК пояснили чіткий алгоритм дій, передбачивши два варіанти подання документів:

онлайн (основний спосіб) — через мобільний застосунок «Резерв+»;

офлайн — через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які документи потрібні для відстрочки у ЦНАП

Для офлайн-звернення знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують право на відстрочку.

Після перевірки адміністратор ЦНАПу формує заяву і передає її на розгляд до ТЦК та СП через електронний портал «Дія».

Як дізнатися про рішення ТЦК

Після розгляду документів заявник отримає відповідь. Якщо рішення позитивне — йому зателефонують. У разі відмови надішлють електронного листа з детальним поясненням причин.

Сам документ, що підтверджує відстрочку, можна фізично забрати у ЦНАПі або згенерувати й роздрукувати через «Резерв+» чи «Дію».

Головна умова, на якій наголосили у військкоматі: заяву на відстрочку від мобілізації треба подавати лише особисто. Через родичів або юристів зробити це не вийде — документи просто не приймуть.

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Як повідомляла Politeka, контракти для військових на 10 і 24 місяці: після служби — відстрочка щонайменше 6 місяців.