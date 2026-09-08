Дослідження ЮНЕСКО показало, що 73% українських вчителів розчаровані у професії через низьку зарплату, хоча 61% обрали цю роботу за покликанням.

Зарплати вчителів в Україні цієї осені знову опинилися в центрі уваги: 73,2% педагогів називають низьку оплату праці головною причиною розчарування у професії. Такі цифри наводить дослідження ЮНЕСКО «Становлення нового українського вчителя», у якому взяли участь понад 6700 працівників сфери освіти з усіх регіонів, повідомляє Socportal.

Дослідження було ініційоване ЮНЕСКО на запит Верховної Ради та Міністерства освіти і науки. Воно охоплює весь професійний шлях педагога: від вибору професії та підготовки до кар'єрного зростання й освітнього лідерства.

Покликання приводить у школу, а зарплата змушує думати про вихід

Внутрішня мотивація досі лишається ключовим чинником вибору професії. 61,2% опитаних вчителів назвали покликання працювати з дітьми серед причин, які привели їх до школи. Проте вже на етапі навчання частина майбутніх педагогів сумнівається, що залишиться у школі: 18,8% студентів педагогічних спеціальностей планують змінити сферу діяльності.

Головна причина розчарування — гроші. 73,2% педагогів назвали низьку заробітну плату тим, що найбільше відштовхує у професії. Додатково 25,5% вчителів підробляють репетиторством — це пошук додаткового джерела доходу, який дослідники радять враховувати владі.

Що вчителі думають про кар'єру та чого бракує школам

Майже половина педагогів — 47,2% — пов'язують кар'єрне зростання насамперед із підвищенням кваліфікаційної категорії. ЮНЕСКО вказує на потребу розвивати різноманітніші траєкторії професійного росту та краще узгоджувати підготовку майбутніх вчителів із реальними вимогами Нової української школи.

Окремий виклик — керівники шкіл. Майже 80% директорів працюють в освіті понад 20 років, а 64,2% визнають труднощі під час конкурсного відбору. Дослідники наголошують на необхідності системного розвитку лідерських компетенцій керівників закладів.

Яких вчителів бракує найбільше

У звіті зафіксовано кадровий дефіцит: найгостріше не вистачає вчителів фізики, математики, англійської мови та інформатики. В умовах повномасштабної війни утримання педагогів стає критичним для безперервності навчання, підкреслюють автори дослідження.

Серед студентів-педагогів 20,6% хотіли б отримати більше знань і навичок соціально-емоційного навчання — ці компетенції особливо важливі під час роботи з дітьми в умовах війни. Дослідження фінансував Global Partnership for Education (GPE) у межах програми «Зміцнення стійкості системи освіти України».

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