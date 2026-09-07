З 1 вересня 2026 року в Україні стартував новий навчальний рік, і для родин із дітьми, які мають статус ВПО, держава передбачила низку освітніх пільг. Серед них — першочергове зарахування до садочків і шкіл, безоплатне харчування та виплата на «Пакунок школяра».

Пільги для дітей ВПО в Україні у новому навчальному році охоплюють одразу кілька напрямів — від першочергового зарахування до садочків і шкіл до безоплатного харчування та грошової виплати на підготовку до навчання. Проте жодна з цих пільг не призначається автоматично: для кожної діють свої умови.

Першочергове зарахування до садочків і шкіл

Для дітей внутрішньо переміщених осіб закон передбачає першочергове право на зарахування до державних і комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти за місцем фактичного проживання. Як розповів голова Комісії Верховної Ради із захисту ВПО Павло Фролов, це дає родинам змогу швидше влаштувати дитину до садочка або школи після переїзду.

Однак ідеться саме про першочерговість, а не про автоматичне зарахування до будь-якого обраного закладу. Для окремих видів допомоги діють додаткові вимоги щодо віку, форми навчання, навчання за державним замовленням або наявності вільних бюджетних місць.

Безоплатне харчування у школах

З 1 вересня 2026 року в Україні змінилися правила харчування школярів. Учні комунальних закладів загальної середньої освіти, які навчаються очно або за змішаною формою, мають отримувати безоплатне гаряче харчування. Ця можливість не залежить від того, чи має дитина статус ВПО.

Тобто безкоштовне харчування у школі є загальною державною підтримкою для відповідної категорії учнів, а не окремою пільгою саме для переселенців. Родини ВПО, чиї діти навчаються очно або змішано, користуються нею нарівні з усіма іншими школярами.

«Пакунок школяра» — 5 000 гривень для першокласників

Ще одна форма підтримки стосується дітей, які у 2026 році пішли до першого класу. У межах програми «Пакунок школяра» першокласникам передбачена одноразова виплата 5 000 грн. Ці гроші можна використати на речі, необхідні дитині для навчання: одяг, взуття, канцелярське приладдя та книжки.

Сім'ї ВПО, у яких дитина стала першокласником, можуть скористатися цією допомогою на загальних умовах — якщо відповідають вимогам програми. Статус переселенця тут не дає додаткових переваг, але й не позбавляє права на виплату.

Які документи потрібні для оформлення пільг

Для підтвердження статусу ВПО закладу освіти потрібно надати копію довідки ВПО дитини. Однак однієї довідки недостатньо: залежно від конкретної пільги чи виплати можуть знадобитися документи, що підтверджують вік, форму навчання, навчання за державним замовленням або інші обставини.

Тому перед оформленням допомоги найнадійніше звернутися безпосередньо до адміністрації закладу освіти або відповідального структурного підрозділу й уточнити повний перелік документів. Як повідомляють Факти ICTV, це допоможе уникнути відмови через неповний пакет паперів.

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