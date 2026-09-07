Столиця заздалегідь формує резерви продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та надзвичайних ситуацій. Кому допоможуть першими — читайте в матеріалі.

Вода у Києві стане частиною міських резервів — столиця почала формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє КМДА.

Місто заздалегідь готується до можливих труднощів цієї осені та зими. Ідеться не лише про продукти харчування, а й про запаси питної води, які зберігатимуть на випадок раптових перебоїв з електропостачанням.

Хто отримає допомогу першим

У КМДА наголосили, що першочергово допомогу спрямують малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Саме ці категорії найбільш вразливі під час тривалих знеструмлень та інших кризових ситуацій.

Де використають резерви

Створені запаси використовуватимуть одразу в кількох напрямках:

у пунктах незламності — під час тривалих відключень електроенергії;

для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Паралельно місто оцінює ризики зимового періоду. Радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що масового дефіциту їжі чи пального взимку не буде, адже український ринок тісно пов'язаний з європейським. Водночас справжньою загрозою він назвав удари по енергетиці — тож генератори й павербанки радять купувати вже зараз, поки ціни не зросли.

Окремі сигнали надходять і з продовольчого ринку: аграрії засіяли цукровим буряком рекордно малу площу — 162 тисячі гектарів, а світові ціни на продовольство сягнули найвищого рівня з кінця 2022 року. Однак у галузі наголошують, що дефіциту цукру найближчого маркетингового року не очікують.

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