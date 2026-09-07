Ледачі хачапурі, рецепт яких займає всього 15 хвилин, — порятунок, коли хочеться гарячої сирної випічки, але немає часу довго замішувати й розкочувати тісто. Уся основа змішується в одній мисці, а корж смажиться на звичайній сковороді під кришкою.

Рецепт хачапурі за 15 хвилин — не єдиний швидкий спосіб приготувати сирну випічку, однак ледачі хачапурі готуються ще простіше: жодного розкочування тіста не потрібно.

Уся основа замішується в одній мисці за кілька хвилин, а сама страва випікається просто на звичайній сковороді під кришкою.

Інгредієнти для ледачих хачапурі

На дві порції знадобляться прості продукти, які зазвичай є вдома: 6 столових ложок борошна, 1 яйце, 250 мілілітрів молока, 200 грамів сиру сулугуні та сіль до смаку.

Покрокове приготування

Сир натирають на середній або грубій тертці. У глибоку миску вливають молоко, додають яйце та дрібку солі й злегка збивають вінчиком або виделкою до однорідності.

Далі поступово всипають просіяне борошно й перемішують, щоб не залишилося грудочок. За консистенцією тісто має нагадувати рідку сметану або тісто для оладок. Після цього додають увесь натертий сир і добре вимішують ложкою.

Скільки смажити хачапурі на сковороді

Розігрівають сковороду з антипригарним покриттям, змащують її тонким шаром рослинної олії та виливають сирну масу, розрівнюючи поверхню лопаткою. Смажать на помірному вогні під кришкою 4–5 хвилин, поки низ не зарум'яниться, а верх повністю не «схопиться».

Потім корж акуратно перевертають широкою лопаткою на інший бік і готують ще 2–3 хвилини вже без кришки — до золотистої скоринки. Загалом на весь процес витрачається близько 15 хвилин.

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