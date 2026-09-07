Столица заранее формирует резервы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений света и чрезвычайных ситуаций. Кому помогут в первую очередь — читайте в материале.

Вода в Киеве станет частью городских резервов — столица начала формировать запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает КГГА.

Город заранее готовится к возможным трудностям этой осени и зимы. Речь идет не только о продуктах питания, но и о запасах питьевой воды, которые будут хранить на случай внезапных перебоев с электроснабжением.

Кто получит помощь первым

В КГГА подчеркнули, что в первую очередь помощь направят малообеспеченным киевлянам и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Именно эти категории наиболее уязвимы во время длительных отключений электроэнергии и других кризисных ситуаций.

Где используют резервы

Созданные запасы будут использовать сразу в нескольких направлениях:

в пунктах несокрушимости — во время длительных отключений электроэнергии;

для помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, привлеченных к аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

Параллельно город оценивает риски зимнего периода. Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что массового дефицита еды или топлива зимой не будет, ведь украинский рынок тесно связан с европейским. В то же время реальной угрозой он назвал удары по энергетике — поэтому генераторы и павербанки советуют покупать уже сейчас, пока цены не выросли.

Отдельные сигналы поступают и с продовольственного рынка: аграрии засеяли сахарной свеклой рекордно малую площадь — 162 тысячи гектаров, а мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня с конца 2022 года. Однако в отрасли подчеркивают, что дефицита сахара в ближайшем маркетинговом году не ожидают.

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