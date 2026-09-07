Салат из огурцов на зиму, рецепт которого держится на коротком прогревании и правильном маринаде, — это хрустящая заготовка «Зимний король», которая готовится без стерилизации всего за 30 минут.

Салат из огурцов на зиму без стерилизации — это хрустящая заготовка «Зимний король», в которой решающими являются короткое прогревание и правильный маринад. Именно такая технология позволяет огурцам не размякнуть и сохранить плотную текстуру даже после нескольких месяцев хранения.

Ингредиенты для салата из огурцов на зиму

Салат из огурцов на зиму, рецепт которого мы приводим ниже, требует простого набора продуктов: 2 килограмма огурцов, 500 граммов лука, большой пучок свежего укропа, 200 миллилитров уксуса 9%, 150 миллилитров масла, 150 граммов сахара и 50 граммов соли. Для аромата добавляют 15–20 горошин чёрного перца и 3–4 лавровых листа.

Этого набора хватает на 4 порции, а весь процесс занимает около 30 минут активного времени. Главный секрет — не передержать овощи на огне, чтобы они остались хрустящими.

Как приготовить салат из огурцов на зиму

Сначала огурцы замачивают в холодной воде на 2 часа, после чего нарезают кружочками. Лук режут полукольцами, а укроп мелко рубят. Овощи смешивают с солью и оставляют на 1–2 часа, чтобы они пустили сок.

Затем всё перекладывают в кастрюлю, добавляют сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист. Смесь доводят до кипения и варят 4–5 минут после того, как огурцы изменят цвет.

Как закрыть и хранить заготовку

Готовый салат вместе с маринадом раскладывают в подготовленные банки, при желании стерилизуют и герметично закрывают крышками. Затем банки переворачивают вверх дном, оставляют до полного остывания и хранят в прохладном тёмном месте.

Почему салат остаётся хрустящим

Огурец — одно из древнейших культурных растений: его выращивали в Южной Азии ещё в древности, а позже он распространился по всему миру. Салаты вроде «Зимнего короля» опираются на давнюю традицию консервирования овощей в солёной или уксусной среде.

Уксус, соль и специи здесь выполняют ту же роль, что и в старинных способах консервации: они помогают сохранить урожай без холодильника. Зимой такая заготовка особенно уместна к картофелю или мясным блюдам.

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