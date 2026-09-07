Пенсия в размере 70% от заработной платы гарантирована в Украине семьям военнослужащих, пропавших без вести при защите страны. Таких граждан приравнивают к семьям погибших, тогда как стандартная выплата не превышает 30% дохода.

Пенсия без необходимого стажа — не единственный особый случай: в 2026 году Пенсионный фонд Украины начисляет отдельным категориям граждан пенсию в размере 70% от заработной платы. Для сравнения, стандартная выплата не превышает 30% дохода.

Право на такую повышенную пенсию имеют семьи военнослужащих, пропавших без вести при защите Украины от российской агрессии. Их приравнивают к семьям погибших, поэтому выплату назначают по отдельному закону. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Безвести пропавшими признают лиц, о местонахождении которых нет информации более одного месяца — если человек пропал из-за военных действий. Это предусмотрено законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» и статьями 46–47 Гражданского кодекса.

После того как суд вынесет решение о признании военнослужащего безвестно пропавшим или объявит его умершим, родные получают право на пенсию в связи с потерей кормильца. Ее начисляют по закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Какая минимальная пенсия гарантирована с 1 марта 2026 года

Если общий размер выплат не дотягивает до установленного минимума, человеку доплачивают до нужного уровня. Суммы зависят от возраста и стажа:

лицам от 80 лет со стажем 20/25 лет — до 4213 грн;

лицам 70–80 лет со стажем 30/35 лет — до 4050 грн;

лицам до 70 лет со стажем 30/35 лет — до 3725 грн.

Если человеку 70 лет и больше, но стаж меньше 35 лет у мужчин или 30 у женщин, доплату устанавливают пропорционально имеющемуся стажу, исходя из размера 4050 грн.

Как оформить выплату

Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца нужны судебное решение о признании лица безвестно пропавшим или умершим, документы, подтверждающие родственные связи, и заявление. Подать его можно лично в отделении ПФУ, через ЦНАП или онлайн — в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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