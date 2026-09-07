Пенсія у розмірі 70% від заробітної плати гарантована в Україні родинам військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту країни. Таких громадян прирівнюють до сімей загиблих, тоді як стандартна виплата не перевищує 30% доходу.

Пенсія без необхідного стажу — не єдиний особливий випадок: 2026 року Пенсійний фонд України нараховує окремим категоріям громадян пенсію у розмірі 70% від заробітної плати. Для порівняння, стандартна виплата не перевищує 30% доходу.

Право на таку підвищену пенсію мають родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час захисту України від російської агресії. Їх прирівнюють до сімей загиблих, тож виплату призначають за окремим законом. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Безвісти зниклими визнають осіб, про місцеперебування яких немає інформації понад один місяць — якщо людина зникла через воєнні дії. Це передбачено законом «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» та статтями 46–47 Цивільного кодексу.

Після того як суд ухвалить рішення про визнання військовослужбовця безвісти зниклим або оголосить його померлим, рідні отримують право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Її нараховують за законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Яка мінімальна пенсія гарантована з 1 березня 2026 року

Якщо загальний розмір виплат не дотягує до встановленого мінімуму, людині доплачують до потрібного рівня. Суми залежать від віку та стажу:

особам від 80 років зі стажем 20/25 років — до 4213 грн;

особам 70–80 років зі стажем 30/35 років — до 4050 грн;

особам до 70 років зі стажем 30/35 років — до 3725 грн.

Якщо людині 70 років і більше, але стаж менший за 35 років у чоловіків чи 30 у жінок, доплату встановлюють пропорційно до наявного стажу, виходячи з розміру 4050 грн.

Як оформити виплату

Для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника потрібні судове рішення про визнання особи безвісти зниклою або померлою, документи, що підтверджують родинні зв'язки, та заява. Подати її можна особисто у відділенні ПФУ, через ЦНАП або онлайн — в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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