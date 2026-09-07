Мобілізація в Україні: втрата бронювання чи відстрочки майже гарантує повістку — юрист Нікіта Муренко пояснив, що чекає на чоловіка після того, як бронювання «згорить».

Бронювання від мобілізації в Україні не захищає назавжди — коли воно згорає, людина лишається без жодної «подушки безпеки». Юрист Нікіта Муренко розповів, що втрата бронювання чи відстрочки майже гарантує повістку.

За словами керуючого партнера юридичної компанії «Муренко, Курявий і партнери», представники ТЦК та СП можуть доправити чоловіка на військово-лікарську комісію того ж дня, коли бронювання втрачено. Гарантованого часу «на власні справи» після втрати відстрочки не існує, пояснив він в інтерв'ю «Главреду», яке цитує ТСН.

Що чекає на людину після втрати бронювання

За спостереженнями юриста, зараз ТЦК звертає увагу не стільки на статус розшуку, скільки на наявність або відсутність бронювання та відстрочки. «Якщо у вас немає ані відстрочки, ані бронювання, ймовірність призову, навіть за відсутності розшуку, дуже висока», — пояснив Муренко.

Якщо людина не потрапляє на очі поліції чи працівникам ТЦК на вулиці, їй, найімовірніше, надішлють повістку поштою. Її формують в електронній системі та відправляють звичайним листом.

Примусово вести на ВЛК ніхто не може. «Ми не можемо фізично змушувати людину проходити ВЛК. Наразі відповідальність за непроходження ВЛК має адміністративний характер — на людину накладають штраф», — зазначив юрист.

Чим загрожує ігнорування повістки

Ігнорування повістки має свою ціну, попередив Муренко: чоловік може потрапити в розшук і отримати статус порушника правил військового обліку. Після цього ТЦК та СП передають інформацію поліції, яка вносить його до своєї бази «Армор». «І людина може опинитися в ситуації, коли роками сидить вдома і боїться куди-небудь вийти», — наголосив юрист.

Як оформити відстрочку, щоб не втратити бронювання

Наявність підстав для відстрочки не означає її автоматичного надання, нагадав Муренко. Якщо громадянин не подав заяву та підтверджувальні документи, право на відстрочку не виникає. Від листопада 2025 року діють оновлені правила подання заяв: основний спосіб — онлайн через застосунок «Резерв+», альтернативний — офлайн через найближчий ЦНАП.

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