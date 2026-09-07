Домашній плавлений сир, рецепт якого ми підготували, виходить ніжним і кремовим — його легко намазувати на хліб, а готується він приблизно за 20 хвилин із простих продуктів.

Прості рецепти домашніх закусок завжди виручають, коли хочеться смачного без зайвих витрат. Домашній плавлений сир, рецепт якого тримається на кількох доступних продуктах, виходить ніжним і кремовим: його легко намазувати на хліб, а на приготування потрібно близько 20 хвилин.

Головний секрет — правильно розплавити сирну масу, щоб вона стала гладкою, а не зернистою, тому суміш перебивають блендером ще до нагрівання.

Чому сир стає гладким, а не грудкуватим

У сирній основі працює не лише нагрівання. Плавлення та емульгування допомагають з'єднати жирову й білкову частини в стабільну масу, тому сир добре тримає форму, але залишається м'яким. Під час приготування його постійно помішують на помірному вогні, щоб маса не приставала до дна.

Інгредієнти

500 г кисломолочного сиру;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

1 чайна ложка соди;

1,5 чайної ложки солі;

100–120 г баликової ковбаси.

Баликову ковбасу за бажанням можна замінити кропом, сушеними травами або дрібно нарізаними в'яленими томатами.

Як приготувати домашній плавлений сир

Кисломолочний сир перекладіть у каструлю з товстим дном, додайте розтоплене вершкове масло, яйця, соду та сіль. Перебийте занурювальним блендером до максимально однорідної консистенції, після чого поставте каструлю на помірний вогонь і постійно перемішуйте.

Приблизно через 5–7 хвилин сир почне плавитися й перетворюватися на гладку масу. Коли він повністю розплавиться, зніміть каструлю з вогню, а якщо залишилися грудочки — ще раз перебийте масу блендером.

Баликову ковбасу дуже дрібно наріжте та додайте до гарячого сиру, перемішайте. Готову масу перекладіть у чисту ємність, дайте охолонути та поставте в холодильник на 1–2 години, щоб сир загус.

Як подавати

Готовий домашній плавлений сир намазують на хліб, тости або хрусткі грінки. Він також пасує як начинка для бутербродів чи доповнення до простих домашніх закусок.

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