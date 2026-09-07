Гуляш — ситна угорська страва з яловичиною, паприкою та картоплею. Цей рецепт дає змогу приготувати її лише за 30 хвилин, не втрачаючи насиченого смаку й ніжності м'яса.

Рецепт соковитої свинини в духовці ми вже публікували — а гуляш готується ще швидше й одразу в одній сковороді. Це насичена угорська страва, у якій яловичина, паприка та картопля тушкуються разом із томатним соусом. Завдяки тонко нарізаному м'ясу страва стає готовою лише за пів години, а смак залишається глибоким і наваристим.

Інгредієнти для гуляшу

1 ст. ложка рослинної олії;

300 г яловичини, нарізаної тонкими смужками;

100 г печериць, розрізаних на четвертинки;

2 ч. ложки паприки;

500 г картоплі, очищеної та нарізаної невеликими шматочками;

600 мл гарячого яловичого бульйону;

500 г томатного соусу;

жменя листя петрушки, крупно посіченого;

натуральний йогурт для подачі.

Як приготувати гуляш: покроково

Розігрійте половину олії у великій сковороді з антипригарним покриттям та обсмажте яловичину 2 хвилини, один раз перемішавши посередині процесу. Якщо сковорода невелика, смажте м'ясо у два заходи. Перекладіть його на тарілку.

Додайте в сковороду решту олії (мити її не потрібно) та обсмажуйте печериці 2–3 хвилини, поки вони не почнуть підрум'янюватися.

Посипте гриби паприкою і злегка обсмажте. Потім викладіть у сковороду картоплю, влийте бульйон і томатний соус. Добре перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин, поки картопля не стане м'якою.

Поверніть яловичину в сковороду разом із соком, що виділився, і прогрійте все разом. Вмішайте петрушку та додайте ложку йогурту, після чого подавайте гуляш одразу зі сковороди.

Подавайте страву гарячим, доповнивши ложкою натурального йогурту. Її можна заморозити. Замість яловичини підійдуть 4 свинячі сосиски, нарізані шматочками, — їх обсмажують 5 хвилин до рум'яності й залишають у сковороді. Для вегетаріанського варіанта замініть м'ясо 400 г консервованого нуту (злийте й промийте) і збільшіть кількість грибів до 200 г.

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