У прикордонних Сумах запрацювала ще одна підземна школа на 500 місць — безпечний освітній простір, реалізований за підтримки Литви та Європейського Союзу.

Підземна школа в Сумах на 500 місць відчинила двері — у прикордонному місті запрацював ще один безпечний освітній простір, де діти зможуть навчатися очно навіть під час повітряних тривог.

Про відкриття нового закладу у Фейсбуці повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ. «Відкрили у Сумах ще один безпечний освітній простір для наших дітей — підземну школу на 500 місць», — написав посадовець.

Реалізувало проєкт Центральне агентство управління проєктами Литовської Республіки. Фінансово будівництво підтримала програма Європейського Союзу «Глобальна Європа», тож нове укриття-школу облаштували коштом міжнародних партнерів.

Навіщо прикордонним Сумам підземна школа

Сумщина межує з Росією й регулярно зазнає обстрілів, тому звичайні уроки тут часто переривають повітряні тривоги. За словами Олега Григорова, такі об'єкти дають змогу повертати дітям повноцінне навчання — у класах, поруч з однолітками та в безпечних умовах. Саме тому в області залучають усі можливі ресурси для розвитку захищеної освітньої інфраструктури.

Скільки підземних шкіл уже працює в Україні

Нова школа в Сумах — не поодинокий проєкт. Раніше повідомлялося, що в Україні запрацювали ще 15 підземних шкіл та укриттів. Водночас на Харківщині будують 13 підземних шкіл, однак на частину з них поки бракує коштів.

Для прикордонної Сумщини кожен такий об'єкт — це шанс повернути дітей до очного формату: у класи, до вчителів та однолітків, без переривань на кожну тривогу.

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