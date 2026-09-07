В приграничных Сумах заработала еще одна подземная школа на 500 мест — безопасное образовательное пространство, реализованное при поддержке Литвы и Европейского Союза.

Подземная школа в Сумах на 500 мест открыла двери — в приграничном городе заработало еще одно безопасное образовательное пространство, где дети смогут учиться очно даже во время воздушных тревог.

Об открытии нового заведения в Facebook сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Укринформ. «Открыли в Сумах еще одно безопасное образовательное пространство для наших детей — подземную школу на 500 мест», — написал чиновник.

Реализовало проект Центральное агентство управления проектами Литовской Республики. Финансово строительство поддержала программа Европейского Союза «Глобальная Европа», поэтому новое укрытие-школу обустроили за средства международных партнеров.

Зачем приграничным Сумам подземная школа

Сумщина граничит с Россией и регулярно подвергается обстрелам, поэтому обычные уроки здесь часто прерывают воздушные тревоги. По словам Олега Григорова, такие объекты позволяют возвращать детям полноценное обучение — в классах, рядом со сверстниками и в безопасных условиях. Именно поэтому в области привлекают все возможные ресурсы для развития защищенной образовательной инфраструктуры.

Сколько подземных школ уже работает в Украине

Новая школа в Сумах — не единичный проект. Ранее сообщалось, что в Украине заработали еще 15 подземных школ и укрытий. В то же время на Харьковщине строят 13 подземных школ, однако на часть из них пока не хватает средств.

Для приграничной Сумщины каждый такой объект — это шанс вернуть детей к очному формату: в классы, к учителям и сверстникам, без перерывов на каждую тревогу.

Ранее Politeka сообщала, удары рф дважды уничтожили склады OKWINE на Сумщине: убытки более 600 млн грн и дефицит товара.

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