За последний месяц украинцы вдвое увеличили онлайн-заказы продуктов длительного хранения: спрос на крупы вырос в 2,2 раза, на консервы — в 1,7 раза, а средний чек в этих категориях прибавил до 35%.

Риск дефицита продуктов в Украине ощутили и интернет-магазины: за последний месяц украинцы вдвое увеличили заказы продуктов длительного хранения в интернете. Люди скупают бакалею и консервы ящиками, а средний чек в этих категориях вырос до 35%.

О такой тенденции свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua, на которые ссылается издание Delo.ua. Главная причина ажиотажа — российские удары по продовольственным складам и распределительным центрам, после которых покупатели стремятся сформировать дома запас еды.

Какие продукты украинцы покупают больше всего

Заметнее всего вырос спрос на крупы — в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек теперь составляет 529 гривен, что на 35% больше, чем год назад. Чаще всего в корзину добавляют овсяную, гречневую и пшеничную крупу, а также рис.

Существенно прибавили в популярности и консервы: количество заказов выросло в 1,7 раза. Средний чек в этой категории вырос почти на треть — до 870 гривен. Фаворитами покупателей стали тунец, томатная паста, килька в томатном соусе, тушёное мясо и готовые мясные продукты.

Активно скупают и муку — количество заказов выросло почти в полтора раза. В среднем на такую покупку тратят 574 гривни, а в корзину чаще всего кладут традиционную пшеничную муку высшего и первого сорта.

Спрос на растительное масло увеличился на 41% год к году, хотя средний чек не изменился и составляет 736 гривен. Кроме подсолнечного, заказывают также рапсовое масло, причём нередко сразу большими тарами и ящиками. Наименьший рост показали сублиматы и еда быстрого приготовления — плюс 27% при среднем чеке 704 гривни; здесь лидирует вермишель быстрого приготовления.

Что говорят во власти об угрозе дефицита

Рост онлайн-закупок происходит на фоне последних российских атак на продовольственную инфраструктуру. По данным Delo.ua, из-за обстрелов в Украине уже уничтожено около 90% складов для хранения продовольствия. В частности, за последние дни повреждения получили склады и распределительные центры Roshen, "Авроры", "Форы", "Коло" и Varus.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия, напротив, уверяют: угрозы голода или системного дефицита продовольствия нет. Украина имеет достаточные запасы для внутреннего рынка, а овощи борщового набора выращены в достаточном количестве.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, ритейл и производители уже перестраивают логистику — переходят на прямые поставки от производителя в магазины или используют более мелкие рассредоточенные склады. Поэтому в магазинах временно может быть меньший ассортимент отдельных товаров, но это не означает их отсутствия.

Стоит ли делать запасы продуктов

Перестройка логистики и децентрализация складов потребуют дополнительных транспортных расходов, однако, по оценкам Минагрополитики, это приведёт лишь к незначительному росту цен — максимум до 2,5%. Делать запасы базовых продуктов больше чем на месяц пока нет необходимости: недельного или месячного резерва вполне достаточно.

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