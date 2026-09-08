Військовозобов'язаному, який уже має бронювання, не варто звільнятися з роботи, якщо він хоче оформити відстрочку від мобілізації — юристи пояснили, як безпечно перейти з однієї підстави на іншу.

Відстрочка від мобілізації в Україні за наявного бронювання — тема, з якою військовозобов'язані дедалі частіше звертаються до юристів. Фахівці пояснили: звільнятися з роботи, де діє бронювання, не потрібно — оформити відстрочку можна паралельно.

Як повідомляє портал «Юристи.UA», питання поставив громадянин, який має бронювання, але хоче оформити відстрочку для догляду. Юрист Владислав Дерій наголосив: людина не повинна бути безробітною для оформлення такої відстрочки.

Якщо звільнитися, роботодавець анулює бронювання і повідомить ТЦК. У разі, коли потім виникнуть складнощі з отриманням Акта встановлення факту здійснення догляду або ТЦК відмовить через неповний пакет документів, людина залишиться без жодної підстави для відстрочки і підлягатиме призову по мобілізації.

Щоб отримати відстрочку по догляду, спершу слід подати заяву до органу місцевого самоврядування — там оформляють Акт встановлення факту здійснення догляду. Робота і статус заброньованого на цей процес не впливають. Разом із цим документом до ЦНАП подають інші папери на переоформлення відстрочки.

Що важливо знати

Комісія може запитати працюючу людину, чи дозволяє її графік фактично здійснювати догляд, однак прямої заборони працювати закон не містить. Після того, як ТЦК дасть дозвіл на відстрочку, керівник критичного підприємства має анулювати бронювання.

Кабмін змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації: тепер нову законну підставу можна оформити без ризику втратити чинне звільнення. Якщо в переоформленні відмовлять, попередня відстрочка залишиться чинною до завершення її строку. А коли до завершення строку залишилося менш ніж 30 днів, система дозволить подати документи на нову підставу.

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