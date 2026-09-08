Куряче філе в солодко-гострому соусі барбекю з ананасом і беконом — проста й соковита вечеря, яку можна зібрати всього за 10 хвилин із шести інгредієнтів.

Рецепт курячої лазаньї зі шпинатом ми вже публікували — а куряче філе в духовці з ананасом і беконом готується зовсім інакше й набагато швидше.

Це куряче філе в солодко-гострому соусі барбекю — страва, що нагадує гавайську піцу, але без тіста. Вона складається лише із шести інгредієнтів, а на підготовку йде близько 10 хвилин: решту роботи бере на себе духовка.

Інгредієнти для курячого філе

4 курячі грудки (філе);

1½ склянки ананаса, нарізаного кубиками (приблизно 360 мл);

4 смужки бекону, обсмажені;

1 склянка соусу барбекю (приблизно 240 мл);

2 ст. л. коричневого цукру;

1 ч. л. гострого соусу або шрірачі;

сіль і чорний перець — за смаком.

Як приготувати куряче філе: покроково

Розігрійте духовку до 190 °C.

Наріжте бекон невеликими шматочками й обсмажте на сковороді до хрусткої скоринки. Не пересмажуйте: бекон доготується в духовці.

У мисці змішайте соус барбекю, коричневий цукор і гострий соус.

На дно форми для запікання викладіть тонкий шар соусної суміші.

Злегка відбийте курячі грудки до рівномірної товщини, приправте сіллю та перцем з обох боків і викладіть у форму.

Наріжте ананас кубиками й додайте у форму разом з обсмаженим беконом.

Залийте все зверху соусом барбекю.

Запікайте страву без кришки 25–30 хвилин. Готовність перевіряйте за внутрішньою температурою м'яса: 74 °C у найтовщій частині курячого філе.

Подавайте запечене куряче філе з картопляним пюре, свіжим капустяним салатом або кукурудзою. Страву можна зібрати заздалегідь — вранці чи з вечора: соус барбекю додайте наперед, а ананас краще покласти безпосередньо перед запіканням.

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