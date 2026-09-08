Рецепт курячої лазаньї зі шпинатом ми вже публікували — а куряче філе в духовці з ананасом і беконом готується зовсім інакше й набагато швидше.
Це куряче філе в солодко-гострому соусі барбекю — страва, що нагадує гавайську піцу, але без тіста. Вона складається лише із шести інгредієнтів, а на підготовку йде близько 10 хвилин: решту роботи бере на себе духовка.
Інгредієнти для курячого філе
- 4 курячі грудки (філе);
- 1½ склянки ананаса, нарізаного кубиками (приблизно 360 мл);
- 4 смужки бекону, обсмажені;
- 1 склянка соусу барбекю (приблизно 240 мл);
- 2 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ч. л. гострого соусу або шрірачі;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Як приготувати куряче філе: покроково
Розігрійте духовку до 190 °C.
Наріжте бекон невеликими шматочками й обсмажте на сковороді до хрусткої скоринки. Не пересмажуйте: бекон доготується в духовці.
У мисці змішайте соус барбекю, коричневий цукор і гострий соус.
На дно форми для запікання викладіть тонкий шар соусної суміші.
Злегка відбийте курячі грудки до рівномірної товщини, приправте сіллю та перцем з обох боків і викладіть у форму.
Наріжте ананас кубиками й додайте у форму разом з обсмаженим беконом.
Залийте все зверху соусом барбекю.
Запікайте страву без кришки 25–30 хвилин. Готовність перевіряйте за внутрішньою температурою м'яса: 74 °C у найтовщій частині курячого філе.
Подавайте запечене куряче філе з картопляним пюре, свіжим капустяним салатом або кукурудзою. Страву можна зібрати заздалегідь — вранці чи з вечора: соус барбекю додайте наперед, а ананас краще покласти безпосередньо перед запіканням.
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