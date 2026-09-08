В Україні пропонують зараховувати військову службу в особливий період до стажу державної служби у трикратному розмірі. Розповідаємо, кого торкнеться нововведення і як воно вплине на стаж.

Зарахування стажу в Україні можуть переглянути: військову службу в особливий період пропонують зараховувати до стажу державної служби у трикратному розмірі. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Ідеться про законодавчу ініціативу, яка стосується військових, котрі проходили службу під час особливого періоду. Якщо документ ухвалять, один рік військової служби зараховуватимуть як три роки стажу державної служби.

Що таке особливий період

Особливий період — це правовий режим, який діє в Україні з 2014 року і охоплює мобілізацію та воєнний стан. Він стосується всіх, кого призивали на службу або хто добровільно став на захист держави після початку російської агресії.

Хто матиме право

Право на потрійне зарахування стажу отримають військовослужбовці, які служили в особливий період і планують працювати на державній службі. Насамперед ідеться про демобілізованих, ветеранів, а також тих, хто забезпечував оборону країни.

Збільшений стаж вплине і на розмір майбутньої пенсії, і на можливість швидшого кар'єрного зростання на держслужбі. Нині військова служба вже частково враховується під час призначення пенсії, однак пропозиція передбачає саме трикратний коефіцієнт — це суттєво більше за чинні норми.

Як це працюватиме

Механізм простий: кожен рік служби в особливий період зараховуватимуть як три роки стажу державної служби. Це відкриває військовим шлях до вищих посад і більших пенсійних виплат після завершення служби.

Поки що це лише пропозиція: законопроєкт має пройти розгляд у профільному комітеті та голосування у Верховній Раді. Точних строків ухвалення наразі немає, тож військовим варто стежити за оновленнями.

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